Pellegrinaggio Macerata-Loreto 2022/ Diretta video Tv2000: programma percorso e orari

PELLEGRINAGGIO MACERATA-LORETO 2022: DIRETTA, ORARI E PERCORSO

Si terrà oggi sabato 11 giugno il 44esimo Pellegrinaggio a piedi Macerata-Loreto 2022, un ritorno alla “normalità” dopo la pandemia per offrire alla Madonna le intenzioni che ognuno serba nel cuore tormentato dalle insidie della modernità: “A Dio tutto è possibile”, è il tema del 44° pellegrinaggio alla Santa Casa proposto dal Movimento di Comunione e liberazione.

Con la costante diretta video streaming e tv, sarà possibile seguire il Pellegrinaggio anche da “remoto” per chi fosse impossibilità a partecipare di persona: aprirà il programma alle 20.30 – presso lo Sferisterio di Macerata – la concelebrazione eucaristica presieduta dal cardinale Matteo Zuppi, arcivescovo di Bologna e neo presidente della Cei. Cambia il percorso rispetto agli ultimi anni pre-pandemia e si ritorna alle origini: partendo dalle ore 22 dallo Sferisterio, il percorso si snoda su 28 chilometri tra borghi, campagne e colline del Maceratese. Durante il Pellegrinaggio si alterneranno momenti di riflessione, Santo Rosario e canti, il tutto “acceso” dalle fiaccole colorate per illuminare il passaggio. L’arrivo sul sagrato della basilica di Loreto è previsto alle ore 6 di domenica dopo aver recitato, sull’ultima salita, l’atto di consacrazione a Maria: ogni intenzione di preghiera verrà consegnata ai piedi della Madonna Nera. «Stupore e trepidazione per questo grande ritorno – commenta il Presidente del Comitato del Pellegrinaggio a Loreto Ermanno Calzolaio nel discorso di apertura -. Dopo lo straordinario successo raccolto lo scorso anno (nonostante l’edizione fosse solo online) con oltre un milione di partecipanti connessi, abbiamo deciso di impegnarci per agevolare la mobilità e garantire posti a tutti». Qui è disponibile il libretto ufficiale del 44esimo Pellegrinaggio da poter scaricare in pdf.

COME SEGUIRE IN DIRETTA VIDEO STREAMING E TV IL PELLEGRINAGGIO 2022

Si ritorna in presenza ma senza abbandonare l’aiuto importante della tecnologia per poter permettere a migliaia di persone in più in tutto il mondo di assistere e partecipare con la preghiera ai momenti principali del Pellegrinaggio 2022 della Macerata-Loreto: dalle dirette tv alla diretta video streaming, sono diverse le possibilità quest’anno per seguire il percorso dei pellegrini nella notte tra sabato e domenica 11-12 agosto 2022.

La diretta video streaming sarà garantita integrale sul canale YouTube del Pellegrinaggio Macerata-Loreto dalle 20.30 di sabato fino all’arrivo in Loreto domenica mattina: sarà poi disponibile anche la diretta tv su Telepace, oltre allo streaming sul sito online, per tutti gli eventi del Pellegrinaggio previsti sabato 11 giugno. Domenica invece la diretta tv del Pellegrinaggio sarà garantita da Tv2000, canale 28 del digitale terrestre: previsti anche collegamenti in diretta con Radio Nuova Macerata che trasmetterà l’intera Macerata-Loreto 2022 alle frequenze Radio 90.0 e 96.9 e in streaming su https://www.radionuova.com.

IL MESSAGGIO DI CL PER IL PELLEGRINAGGIO MACERATA-LORETO

«Il pellegrinaggio ci ricorda che siamo in cammino. In questo momento della nostra storia e della storia del mondo, che cosa ci è chiesto? Innanzitutto che ogni passo, personale e comunitario, faccia appello alla Madonna perché ci renda disponibili al Mistero che ci raggiunge attraverso la compagnia in cui Lui è presente. È questa la grande responsabilità a cui la Chiesa ci chiama. Non lasciamoci distrarre da altre preoccupazioni, che non rispettano il metodo scelto da Dio per portarci al destino»: inizia così il messaggio intitolato “L’inizio dell’altrimenti impossibile unità” di Davide Prosperi, presidente della Fraternità di Comunione e Liberazione, per tutti i partecipanti al Pellegrinaggio Macerata-Loreto 2022.

Come a Marta nel Vangelo, che si agitava per mille cose, «anche a noi manca la sola cosa necessaria, l’unica che papa Francesco non si stanca di domandare come risposta a tutto quanto sta accadendo: Cristo vivo, “sorgente della vera pace”», prosegue il messaggio di CL per l’inizio del 44esimo Pellegrinaggio. «Diventi anche la nostra domanda durante il pellegrinaggio. Così che queste parole di don Giussani entrino nella carne delle nostre giornate: “L’impossibile pace tra l’uomo e la donna, l’impossibile pace tra vicini, l’impossibile fraternità, l’impossibile servizio, l’impossibile accoglienza, l’impossibile accettazione del dolore, del sacrificio, della morte… La parola “impossibile” è diventata per noi una gioia e persino una promessa: ciò che è impossibile agli uomini non è impossibile a Dio” (“Litterae Communionis CL“, 1991, n. 10)». L’invito di Prosperi per tutti i pellegrini giunti da ogni parte d’Italia per la Macerata-Loreto 2022 è perentorio: «Cominciare a guardare con stupore il proprio compagno di cammino come un fratello perché c’è Cristo, questo è l’inizio della altrimenti impossibile unità tra gli uomini, per noi e per tutto il mondo».

Tra i momenti previsti all’interno del Pellegrinaggio Macerata-Loreto 2022, è attesa la testimonianze di Elena Mazzola, Presidente di “Emmaus”, un’organizzazione non profit che si occupa di aiutare i giovani disabili e orfani: racconterà la sua esperienza nelle zone di guerra in Ucraina, essendo da poco rientrata in Italia dopo la terribile esperienza vissuta a Kharkiv. Sarà accompagnata da quattro ragazze ucraine sue amiche, scappate dai bombardamenti e rifugiate come lei in Italia. Atteso come avvenuto lungo tutti gli ultimi 8 anni la telefonata di Papa Francesco ai pellegrini durante la Santa Messa del sabato: quest’anno il messaggio di pace e di risveglio delle coscienza non potrà che essere ancora più vibrante vista la situazione internazionale attuale.











