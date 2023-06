Pellegrinaggio Macerata-Loreto 2023/ Diretta video Tv2000: “Chi cerchi?”, percorso e programma

DIRETTA PELLEGRINAGGIO MACERATA-LORETO 2023: ORARI E PROGRAMMA

È un cammino di preghiera il Pellegrinaggio a piedi da Macerata a Loreto organizzato da Comunione e liberazione, e arrivato alla 45esima edizione. La Fiaccola della Pace, benedetta da Papa Francesco, è partita mercoledì da piazza San Pietro a Roma per arrivare oggi, sabato 10 giugno 2023, allo stadio Helvia Recina, dove inizia il cammino previsto dopo la messa delle ore 20:45, presieduta dal cardinale Angelo De Donatis, vicario del Santo Padre. L’arrivo, invece, è previsto domenica all’alba, tra le 6 e le 7:15, al Santuario della Santa Casa di Loreto. Il tema di questo percorso spirituale è “Chi cerchi?“, domanda che Gesù Risorto rivolse alla Maddalena quando giunse al Santo Sepolcro.

Non cosa cerchi, dunque, ma chi, una scelta spiegata da monsignor Giancarlo Vecerrica, ideatore del Pellegrinaggio Macerata Loreto e vescovo della Diocesi di Fabriano-Mateltica: «Chi cerchi vuol dire mettersi in pellegrinaggio per cercare il Signore ogni giorno». Anche questa edizione garantisce numeri alti, infatti si sono registrati 120 pullman provenienti da diverse parti d’Italia e dall’estero, ma ne sono attesi molti altri. La macchina organizzativa, che vanta 1.100 volontari, è da tempo al lavoro per preparare al meglio il pellegrinaggio, con il tema della pace, in Ucraina e nel resto del mondo, al centro. Ma particolare attenzione sarà riservata anche agli alluvionati dell’Emilia-Romagna e alla salute del Papa, ricoverato all’ospedale Gemelli di Roma.

PELLEGRINAGGIO MACERATA-LORETO 2023: IL PERCORSO

Verso le 22.30 i pellegrini lasciano lo stadio Helvia Recina e iniziano il cammino alla volta di Loreto. Il percorso del Pellegrinaggio Macerata-Loreto 2023 si snoda tramite vari centri urbani dell’hinterland maceratese. La prima tappa è prevista per la mezzanotte all’altezza di Sambucheto, per l’Adorazione Eucaristica davanti alla chiesa di Santa Teresa del Bambin Gesù. Poi si arriverà in località San Firmano, dove i pellegrini riceveranno le fiaccole che accompagneranno il cammino fino all’alba, formando una sorta di “serpentone” luminoso. In località Becerica continuerà la Festa della luce con lo spettacolo dei fuochi d’artificio, offerto dalla ditta Alessi. Invece, a Chiarino i pellegrini avranno la possibilità di rifocillarsi con la colazione offerta da alcuni amici di Pesaro. A questo punto inizierà il “saliscendi” che porterà alla vista della Basilica di Loreto, con la recita dell’Angelus e lo scambio della pace all’altezza di Costabianca. Intorno alle 6 è previsto l’arrivo a Loreto, con la consacrazione solenne alla Madonna. Arrivati in Piazza della Madonna, i pellegrini deporranno i foglietti con le intenzioni di preghiera nel braciere, per elevarle al Cielo. Infine, per chi lo desidera, è possibile arrivare fin dentro la Santa Casa.

PELLEGRINAGGIO MACERATA-LORETO 2023: CANTI E PREGHIERE, ANCHE PER LA PACE IN UCRAINA

Il Pellegrinaggio Macerata-Loreto è un gesto di fede popolare a cui partecipano ogni anno decine di migliaia di persone, in particolare giovani, accompagnati da adulti. Il cammino notturno verso la Santa Casa di Loreto si snoda tramite 27 chilometri tra le colline marchigiane ed è scandito dalla preghiera, dal canto e dal silenzio. Dunque, è un gesto di preghiera itinerante che viene ripreso dalla tradizione contadina marchigiana ed è stato riproposto per la prima volta nel 1978 da poche decine di studenti, arrivando poi ad un livello inimmaginabile, non solo per le presenze, ma anche per le testimonianze. Basti pensare a quella di san Giovanni Paolo II che vi partecipo trent’anni fa e di Papa Francesco, che dal 2013 non ha mai fatto mancare la sua telefonata di saluto e la sua benedizione ai pellegrini. Dunque, si alterneranno durante la notte tante testimonianze di fede, anche tramite videomessaggi. Ad esempio, interverrà una ragazza di un paese del Mantovano i cui genitori, che non potevano avere figli, parteciparono al cammino lauretano chiedendo la grazia di un figlio. Il miracolo avvenne e i genitori tornarono al pellegrinaggio con la piccola. Ora la 19enne vuole fare esperienza diretta. Ma il Pellegrinaggio Macerata-Loreto sarà scandito anche dalla recita del rosario, da canti (clicca qui per il libretto) e momenti di riflessione. Gli organizzatori hanno confermato la presenza tra le testimonianze, con un messaggio audio che sarà diffuso nella notte, dell’arcivescovo metropolita della Madre di Dio a Mosca, monsignor Paolo Pezzi. Prevista una preghiera accorata per la pace in Ucraina e di un appello a farsi parte attiva nel processo sinodale della Chiesa per aprire nuove strade che uniscano le comunità coinvolte nel conflitto. Ma è stato annunciato anche l’invio da parte del popolo del pellegrinaggio di una lettera a Putin e Zelensky affinché aprano i loro cuori e le loro coscienze al pentimento e al perdono. Il testo della lettera verrà letto termine del cammino notturno davanti alla basilica della Santa Casa.

IL MESSAGGIO DI CL PER IL PELLEGRINAGGIO MACERATA-LORETO 2023

In occasione del 45° Pellegrinaggio Macerata-Loreto, Davide Prosperi, Presidente della Fraternità di Comunione e Liberazione, ha condiviso un messaggio, intitolato “Una compagnia di amici stupenda“, in cui si parte dal periodo storico che stiamo vivendo. «Nessuna prova ci è risparmiata: il disastro dell’alluvione in Emilia-Romagna, la guerra in Ucraina e in molte altre parti del mondo, i tanti popoli colpiti da profonda povertà e bisogno, le persecuzioni ancora crudelmente perpetrate in numerosi Paesi, in particolare contro i cristiani. Fino ai più recenti episodi di cronaca, segnati da una violenza così dura e inspiegabile in cui a soffrire sono sempre i più fragili e indifesi. E anche nella nostra vita quotidiana, o in quella dei nostri amici, sono tanti i casi di difficoltà, di malattia o di fatica che ci fanno crollare il terreno sotto i piedi». Tutto ciò «sembra contraddire la possibilità di un bene, tutto sembra soffocare il grido di senso che sgorga dal nostro cuore, in un contesto culturale che ci impone una visione della vita così effimera e illusoria che ci lascia alla fine profondamente vuoti e soli. A tutto questo si aggiunge la nostra meschinità e il nostro male con cui siamo costretti quotidianamente a fare i conti». Ma non c’è nulla che possa soffocare «il desiderio autentico di una luce che illumini il cammino, il bisogno di un appiglio a cui aggrapparsi che possa davvero sostenere la vita e salvarla».

Per non farsi schiacciare dal proprio male e da quello altrui, spiega Prosperi, «ciascuno di noi ha bisogno di essere educato ad ascoltare quella domanda originale di felicità, di verità e di giustizia che alberga nel suo cuore, di cui tanto appassionatamente ci ha parlato e testimoniato don Giussani, un cuore che è chiamato ad aprirsi per fondersi col cuore di Colui che l’ha creato, lasciando una traccia indelebile dell’opera delle Sue mani nelle nostre piccole esistenze. La solitudine a cui il mondo contemporaneo ci conduce è una condizione esistenziale che complica, fino a farla apparire impossibile, questa educazione». Per questo motivano servono luoghi e segni, a partire dagli amici, una «nube di testimoni», a partire dalla persona che si ha accanto. «Nel cammino verso l’abbraccio della Madre di Gesù, vi chiedo di pregare per il Papa, per la Chiesa e per il movimento, perché nessuno si perda d’animo in qualunque penombra dell’esistenza si venga a trovare».

COME SEGUIRE IL PELLEGRINAGGIO IN DIRETTA TV E VIDEO STREAMING

L’arrivo del Pellegrinaggio Macerata-Loreto 2023 sarà trasmesso in diretta tv su Tv2000 domenica 11 giugno 2023 alle ore 6 e sul canale 28 del digitale terrestre nazionale (satellite 157 di Sky). Ma è prevista anche la copertura dell’evento tramite il canale YouTube del Pellegrinaggio a partire da oggi, sabato 10 giugno 2023. Infatti, si comincia alle ore 19:30, quando inizierà la diretta streaming video di tutto il pellegrinaggio e del cammino notturno. Dalle ore 20 alle ore 22:15 sarà disponibile la diretta tv su Circuito Corallo; Marche canale 89 (EmmeTv Macerata) digitale terrestre e canale 19 (Fano tv); digitale terrestre in tutto il Veneto, Mantova e provincia sul canale 76 in HD, Roma e provincia, Rieti canale 75 in HD (Telepace); Liguria (Teleradio Pace Chiavari) canale 12 e Tele Liguria Sud (La Spezia) 84 (Luna Tv); Sicilia (Telemistretta) canale 90 (Messina); Emilia Romagna (Icaro Rimini Tv) canale 18; Campania (Tele Diocesi Salerno) canale 87; Padre Pio tv 145 digitale terrestre nazionale (satellite 852 di Sky). Disponibile anche la diretta video streaming in HD sul sito di Telepace, che mette a disposizione anche l’App per sistemi iOS e Android, oltre che per le smart tv e le soluzioni Amazon Firestick, Tim Vision o Chrome Cast. Prevista anche la copertura radiofonica, con la diretta dalle ore 18:10 alle ore 22 su Radio Nuova Macerata alle frequenze Radio 90.0 e 96.9 e in streaming sul sito di Radio Nuova.













