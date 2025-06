Nato nel ’78 come gesto di ringraziamento alla Vergine Maria, il Pellegrinaggio Macerata Loreto 2025 è la 48esima edizione del cammino notturno a piedi promosso da Comunione e Liberazione con parrocchie e movimenti ecclesiali, attirando migliaia di fedeli.

Infatti, ogni anno arriva gente da tutta Italia e dall’estero, a maggior ragione quest’anno, visto che l’evento assume un significato ancora più profondo perché coincide con il Giubileo 2025, conferendo così al pellegrinaggio una dimensione di pellegrinaggio “verso il Giubileo”.

Si tratta di un momento spirituale forte, un’esperienza di di unione fraterna, preghiera, riflessione e testimonianza nella notte, ma nel contesto del Giubileo è anche un segno di fiducia, speranza e rinascita, temi cari alla Chiesa di oggi.

Ci si metterà in cammino al termine della Santa Messa che sarà presieduta da S.E. Em. Card. Marcello Semeraro, prefetto del Dicastero delle cause dei Santi. I pellegrini e tutti i fedeli che vorranno seguire questo appuntamento di fede possono usufruire, oltre che della diretta tv e video streaming, nelle modalità che vi spieghiamo in fondo alla pagina, anche del libretto, con le informazioni utili, le intenzioni di preghiera, i misteri, le preghiere e i canti.

IL PERCORSO DEL PELLEGRINAGGIO MACERATA LORETO 2025

Il pellegrinaggio Macerata Loreto 2025 ha iniziato dal Centro Fiere di Macerata oggi, sabato 14 giugno. L’orario di partenza è 20:30, quando è prevista la Santa Messa, mentre due ore dopo è previsto che i partecipanti lascino lo stadio Helvia Recina per intraprendere il cammino notturno. Il tragitto è lungo 27 chilometri circa e prevede l’attraversamento di diversi paesi con molteplici momenti di spiritualità tra canti, preghiere, letture e testimonianze.

La prima sosta scatta a mezzanotte a Sambucheto, dove si terrà un momento di Adorazione Eucaristica di fronte alla chiesa di Santa Teresa del Bambin Gesù. Invece, a San Firmano i pellegrini avranno delle fiaccole per illuminare il cammino notturno, creando una scia di luci incantevole che attraversa la campagna marchigiana. Questa festa della luce raggiungerà il suo apice a Becerica, dove è previsto uno spettacolo pirotecnico.

Quando il pellegrinaggio farà tappa a Chiarino, alcuni amici di Pesaro offriranno la colazione ai pellegrini per un momento non solo di ristoro, ma anche di fraternità. Il percorso prosegue fino alla Basilica di Loreto, con la preghiera dell’Angelus a Costabianca e lo scambio del segno di pace.

L’arrivo è previsto alle 6 del mattino, quando è prevista la consacrazione alla Madonna. I pellegrini bruceranno i biglietti dove sono riportate le intenzioni di preghiera in una sorta di offerta al Cielo. Ma chi vorrà, potrà accedere nella Santa Casa, cuore del pellegrinaggio Macerata Loreto 2025.

IL MESSAGGIO DI PROSPERI DI COMUNIONE E LIBERAZIONE

Il presidente della Fraternità di Comunione e Liberazione (CL), Davide Prosperi, in vista del Pellegrinaggio Macerata Loreto 2025 ha diffuso un messaggi rivolto ai partecipanti, ricordando che non si tratta solo di un evento devoto, ma soprattutto di un gesto significativo per la storia del movimento di CL, perché rappresenta un modo concreto di sostenere la missione della Chiesa in un tempo difficile per la società e la fede. Prosperi richiama poi una frase di don Giussani, fondatore di CL, per evidenziare che la vita umana è profondamente legata alle circostanze in cui ci troviamo, anche quando sono incomprensibili o dolorose.

Le circostanze non vanno viste come ostacoli, ma come segni attraverso cui Dio ci chiama. E il cammino rappresenta una risposta a questa chiamata, quindi Prosperi invita i pellegrini a chiedere a Maria di aiutarci a essere liberi, cioè capaci di riconoscere la presenza di Cristo nelle circostanze della vita, anche quando è difficile.

Nel messaggio evidenzia anche la dimensione comunitaria dell’evento: in un mondo diviso e frammentato, la comunione tra i cristiani diventa un segno profetico, un simbolo della pace e dell’unità a cui tutta l’umanità è destinata. C’è anche un riferimento a Papa Leone XIV, che insiste su amore e unità, quindi il suo invito va preso sul serio. Infine, il pellegrinaggio è un’opportunità per affidare se stessi, il movimento e la Chiesa a Maria, chiedendo unità e pace per il mondo.

COME SEGUIRE IL PELLEGRINAGGIO MACERATA LORETO 2025 IN DIRETTA TV E STREAMING VIDEO

Chi non ha la possibilità di partecipare al Pellegrinaggio Macerata Loreto 2025, ma vuole seguirlo in diretta tv e streaming video, può contare su diversi servizi. Infatti, c’è EmmeTv sul canale 89, ma in tutta Italia è possibile tramite coloro che aderiscono alla rete Corallo. In alternativa, c’è la radio Nuova inBlu, senza dimenticare i canali social del Pellegrinaggio, compreso YouTube, oltre al sito ufficiale.