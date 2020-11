Pellegrini, Fazio e Santon positivi al Covid/ La Roma dopo Dzeko perde pezzi

L’As Roma rischia di diventare un potenziale focolaio Covid-19. Dopo la positività di Edin Dzeko, che aveva saltato la trasferta col Genoa, sono altri tre i calciatori costretti a fermarsi per il Coronavirus. Si tratta precisamente di Federico Fazio, Lorenzo Pellegrini e Davide Santon. Tutti e tre, a differenza del bosniaco, erano risultati negativi agli esami effettuati sabato sera, il giorno prima della gara del Luigi Ferraris. Ora c’è preoccupazione anche in casa Genoa visto che Pellegrini era titolare in campo nella sfida poi vinta dalla squadra di Fonseca grazie alla tripletta dell’armeno Mkhitaryan. Fazio invece era rimasto in panchina per tutta la gara con Santon fuori per infortunio. Nel giro di tamponi di sabato era risultato positivo anche il giovanissimo portiere Boer che non aveva preso parte alla trasferta.

Roma Coronavirus, le parole di Lorenzo Pellegrini

L’ambiente della Roma rimane calmo nonostante i positivi al Coronavirus salgano a cinque. Tra questi ha voluto raccontare la sua esperienza al pubblico Lorenzo Pellegrini che su Instagram ha sottolineato: “Ciao a tutti, l’ultimo tampone ha rivelato che sono positivo al Covid-19 e ho subito iniziato la quarantena. Voglio rassicurare però tutti perché nonostante io abbia qualche sintomo sto bene. Già da oggi per me scatta il conto alla rovescia per tornare in campo e mettermi a disposizione sia del mister che dei compagni”. Neanche a dirlo la sua bacheca è stata invasa da testimonianze d’affetto da parte dei tifosi giallorossi sempre molto vicini ai loro calciatori. Non si sono espressi gli altri due con il profilo di Santon che è addirittura fermo al 30 agosto quando raccontava il matrimonio con la sua Chloè.

