Pellegrini lascia la Roma?/ Calciomercato, il rinnovo può diventare un problema

Lorenzo Pellegrini potrebbe lasciare la Roma: uno scenario di calciomercato che naturalmente sarebbe negativo per la società giallorossa, ma purtroppo il lungo stop per la pandemia da Coronavirus costringe tutte le società a rivedere i loro piani. Nello specifico, il centrocampista cresciuto nel settore giovanile e formatosi definitivamente con il prestito al Sassuolo ha il nodo del rinnovo cui fare fronte: attualmente Pellegrini guadagna 2 milioni di euro e vorrebbe passare a 3, ma le casse del club potrebbero non riuscire a sostenere una spesa simile soprattutto dovendo anche sistemare la rosa, che sarà segnata da alcune partenze. Si è già parlato di una possibile riduzione del tetto salariale, tanto che certi elementi – per esempio Chris Smalling, al netto della trattativa con il Manchester United – dovrebbero ridursi lo stipendio per restare; tra questi ovviamente potrebbe esserci lo stesso centrocampista, la cui prima opzione è quella di rimanere alla Roma.

PELLEGRINI LASCIA LA ROMA? CALCIOMERCATO, PROBLEMA RINNOVO

Tuttavia la questione del contratto è spinosa perché, in caso di mancato rinnovo, Pellegrini entrerà nella prossima stagione avendo un solo anno prima della scadenza e, a quel punto, potrebbero esserci dei fattori tali per cui la Roma potrebbe vedersi costretta a venderlo a prezzo di saldo o magari accettare un addio a parametro zero. Per adesso i capitolini sono forti della volontà del calciatore, il cui attaccamento ad ambiente e società è tale da poter aprire ad un’ipotesi per la quale Pellegrini resterebbe comunque nella squadra anche senza rinnovo, con la promessa di una rinegoziazione quando i tempi saranno più propizi. Vero è anche che, per il contributo che il giocatore ha dato alla squadra in questi anni, prima o poi l’aumento dell’ingaggio dovrà essere un tema; la Roma dovrà fare i suoi conti, soprattutto nell’eventualità in cui la Serie A non dovesse ripartire: a quel punto un addio sarebbe più contemplato rispetto a oggi.

Ad ogni modo, Lorenzo Pellegrini sarebbe ceduto solo all’estero: Juventus, Inter e Napoli hanno già provato a sondare il terreno ma da questo punto di vista la Roma non ci sente, ed è lo stesso centrocampista a preferire una cessione in un altro Paese per rispetto nei confronti dei colori giallorossi. Squadre pronte a investire su di lui ci sarebbero, anzi per alcune big Pellegrini rappresenta un’occasione: è ancora molto giovane, può essere impiegato in più ruoli (mezzala o trequartista, all’occorrenza mediano davanti alla difesa) e lo stipendio è basso per quelli che sono i parametri di certi club. Per esempio il Psg, che ha già manifestato il suo interesse, ma anche per altre: nel calcio spagnolo Pellegrini potrebbe diventare un fattore sprigionando tutto il suo talento, magari non subito con Barcellona o Real Madrid ma sicuramente in realtà che puntino una qualificazione in Champions League, come per esempio Valencia (dove già gioca Alessandro Florenzi, comunque destinato a lasciare) o Siviglia, dove anni fa un altro centrocampista come Enzo Maresca aveva fatto benissimo.



