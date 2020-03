Pellegrini rinnova con la Roma?/ Calciomercato: Inter e Napoli restano alla porta

In vista della prossima sessione di calciomercato estivo, in casa della Roma pure rimane ben caldo il tema rinnovi, in particolare quello di Lorenzo Pellegrini, non così scontato stando alle ultime voci di calciomercato. Ricordiamo infatti che Lorenzo Pellegrini, in giallorosso dal luglio del 2017 a titolo definitivo, sarà in scadenza di contratto nel 2022, ma certo la Roma ha tutto l’interesse a blindare ancora più a lungo lo stesso centrale della capitale, vista pure l’ultima stagione da urlo messa a segno sotto la direzione di Fonseca, prima dell’improvvido infortunio subito al bicipite femorale. L’ipotesi dunque è che a Trigoria si attenda solo il momento buono per mettersi al tavolo di discussione, non appena l’emergenza coronavirus dunque sarà passata.

RINNOVO PELLEGRINI: INTER E EVERTON RIMANGONO A GUARDARE

Pure però, come ci riportano i colleghi di Calciomercato.com, la trattativa tra Pellegrini e la Roma per il rinnovo di contratto è tutt’altro che scontata. Al momento infatti pare che vi sia ampia distanza tra la proposta dei giallorossi e le richieste dello stesso giocatore: l’entourage di Pellegrini pare infatti che abbia sparato ben in alto, con un ingaggio da 3.5 milioni di euro annui. Cifre ovviamente troppo importanti per le casse della società della capitale, che pure non può davvero permettersi di lasciar fuggire via l’ex Sassuolo. Anche perché per Pellegrini in parecchi sono pronti a mettersi in fila. Stando alle ultime indiscrezioni di calciomercato, pare che per il trequartista siano pronti a farsi avanti sia l’Everton di Carlo Ancelotti che l’Inter di Antonio Conte. Staremo a vedere.

