Pellegrini rinnova con la Roma/ Calciomercato, tolta la clausola rescissoria

Lorenzo Pellegrini rinnova il contratto con la Roma con la fumata bianca, secondo La Gazzetta dello Sport, fissata per l’inizio del 2020. Importante è l’aumento di ingaggio che l’ha portato a percepire ora 3 milioni di euro. Il calciatore è rimasto nella capitale per le feste di Natale anche per godersi la primogenita Camilla nata quattro mesi fa. Tra l’altro c’era anche l’intenzione di riprendersi dopo un inizio di stagione condizionato dai problemi fisici nonostante la grandissima crescita nelle singole prestazioni. Staremo a vedere quando arriverà l’annuncio ufficiale con il calciatore che potrebbe essere pronto per tornare in campo il prossimo 5 gennaio quando sarà in campo per la sfida contro il Torino.

La strategia della Roma era precisa sul rinnovo di Lorenzo Pellegrini. Da una parte c’era ovviamente la voglia di gratificare un ragazzo in continua ascesa, dall’altra il fatto che si voleva togliere una clausola rescissoria pericolosa perché troppo bassa considerando il valore del ragazzo. Fino a questo momento infatti si poteva andare a prendere il ragazzo con appena 30 milioni di euro. Il prossimo anno sarà molto importante per il calciatore che lo porterà a poter disputare un grandissimo Europeo in maglia azzurra. Roberto Mancini fa infatti molto affidamento su un ragazzo che sa abbinare quantità a qualità e che ha tutto per diventare un perno oltre che della Roma anche della nazionale.

