Pellet, su Amazon arriva la macchina per farlo in casa/ Ecco quanto costa

L’emergenza energetica ha provocato rincari da ogni versante, anche per quanto riguarda il pellet. Nel corso delle ultime settimane si è parlato a lungo dell’aumento esponenziale dei prezzi della fonte di alimentazione per stufe e caldaia. E non sono mancate le truffe, con presunte maxi-offerte.

Un sacco di pellet da quindici chili può costare dai 12 ai 15 euro, ma servono almeno due sacchi al giorno nella stagione invernale. Cifre impressionanti, lontane anni luce da quelle di qualche mese fa. Un’emergenza che riguarda tante, tantissime persone: secondo il Codacons, in Italia si contano oltre 8,3 milioni di stufe e caminetti, di cui quasi il 25 per cento a pellet. Ma ora potrebbe arrivare una soluzione direttamente grazie ad Amazon.

Arriva la macchina per fare il pellet in casa

Su Amazon, infatti, è arrivata la macchina per produrre il pellet in casa. Un investimento significativo, sia chiaro, ma che sul medio-lungo periodo può aiutare ad abbattare i costi. Il macchinario può essere utilizzato da chi possiede giardini o terreni, considerando le sue dimensioni e il suo funziomento. A proposito del funzionamento, è necessario dotarsi di segatura. I risultati sono a dir poco positivi: 60 chili di pellet prodotti nel giro di appena un’ora. Certo, consuma abbastanza energia, ma come evidenziato dai colleghi di Telefonino.net ha un massimo assorbimento di 3KW-5. Su Amazon è dunque possibil porre rimedio ai prezzi esorbitanti del materiale, anche se come già anticipato non si tratta di un piccolo esborso: il costo del macchinario si attesta sui 2.700 euro.

