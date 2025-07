Pene sostitutive, sentenza Consulta stabilisce che è legittimo escludere reati ostativi, d'altra parte lo Stato ha dovere di garantire percorso rieducativo

Escludere chi è condannato per reati ostativi dall’accesso alle pene alternative al carcere (pene sostitutive), è costituzionalmente legittimo, ma lo Stato ha il dovere di assicurare condizioni umane e rieducative: lo stabilisce una sentenza della Corte costituzionale, secondo cui il legislatore ha la facoltà di decidere che chi ha commesso reati gravi non possa essere affidato ai servizi sociali come pena alternativa al carcere o avere accesso a lavori di pubblica utilità.

Tuttavia, la Consulta fissa comunque dei limiti: infatti, anche se questi detenuti devono scontare la pena in carcere, lo Stato ha il dovere costituzionale di garantire il rispetto della dignità umana, condizioni carcerarie umane e la possibilità di un percorso rieducativo.

La sentenza nasce dall’iniziativa di un Gup e della Corte d’appello di Firenze, che avevano sollevato dubbi di costituzionalità riguardo a una norma della riforma Cartabia: due imputati per reati sessuali avevano ricevuto condanne inferiori ai quattro anni e, quindi, c’era compatibilità con le pene sostitutive. D’altra parte, essendo stati condannati per reati ostativi, la legge vietava comunque l’applicazione delle stesse.

PENE SOSTITUTIVE, I PRINCIPI RISPETTATI E LA RIFORMA CARTABIA

Per la Corte costituzionale non si configura alcuna violazione della legge delega, del principio di uguaglianza e di quello rieducativo, perché l’esclusione dei reati ostativi dalle pene alternative è legittima, trattandosi di reati molto gravi e socialmente pericolosi. Se è pur vero che la pena serve per rieducare, d’altra parte è una tutela per la società.

Ma osserva anche che la riforma Cartabia ha ampliato molto l’accesso alle pene alternative, ma il cambiamento deve essere graduale, anche tramite “sperimentazioni successive”.

In ogni caso, la Consulta, con la sua sentenza, ha stabilito che anche chi resta escluso dalle pene alternative deve poter usufruire di un percorso di rieducazione in carcere, circostanza attualmente non sempre possibile a causa del sovraffollamento e delle condizioni carcerarie non dignitose.

Ed è su questo aspetto che la Corte costituzionale si sofferma nel comunicato con cui dà notizia di aver depositato tale sentenza.