Penelope Cruz e figli di Javier Bardem/ “La mia compagna e il mio amore”

Penelope Cruz e Javier Bardem sono una delle coppie più belle di Hollywood. Dal primo incontro nel 1992 sul set del film “Prosciutto prosciutto” di Bigas Luna sono passati tantissimi anni, anche se la scintilla tra i due non è scattata in quell’occasione. I due attori successivamente, per la precisione nel 2007, si ritrovano a condividere il set del film “Vicky Cristina Barcelona” di Woody Allen. In quell’occasione tra i due scatta qualcosa con la stampa che cominciava a parlare di una ipotetica storia tra i due. Penelope e Javier, da sempre poco inclini al mondo del gossip, non proferivano parola in merito alla natura del loro rapporto. Tutto cambia nel 2010 quando Javier, in occasione della vittoria della Palma d’Oro come miglior interpretazione in Biutiful di Alejandro González Iñárritu, fa una dedica d’amore a Penelope Cruz in mondovisione: “voglio condividere la gioia di ricevere questo premio con la mia amica, la mia compagna e il mio amore”.

Due mesi dopo, sempre nel 2010, Penelope Cruz e Javier Bardem diventano marito e moglie. Si tratta di una delle coppie più belle di Hollywood e tra i due non c’è mai stato un momento di crisi. Ma qual è il segreto del successo della loro storia d’amore?

Penelope Cruz e Javier Bardem: “Nell’amore è importante avere rispetto per l’altro”

Penelope Cruz e Javier Bardem sono felicemente sposati da circa 12 anni. Un amore che la coppia ha sempre vissuto ben lontano dal clamore del gossip e del mondo dello spettacolo, a conferma che due star di Hollywood possono stare insieme senza bisogno di paparazzi e altro. Il segreto del loro amore? A rivelarlo è stato proprio l’attore Premio Oscar: “nell’amore è importante avere rispetto per l’altro”. La coppia funziona non solo nel privato, ma anche sul lavoro visto che hanno condiviso più volte il set cinematografico lavorando a diversi film tra cui: “Loving Pablo” del 2017 e “Tutti lo sanno” del 2018.

Bardem parlando della moglie Penelope ha detto: “lei ha quello che io chiamo “il sangue dell’amore”. Mette passione in ogni cosa. Questo per me è molto attraente. Ci sono donne bellissime e donne sexy. Penélope è entrambe le cose”. Dal loro amore sono nati due figli: Leo nel 2011 e Luna nel 2013.

