Penelope, figlia di Sabrina Ghio/ L’intervista “Mi diverte essere mamma, lei è…”

Sabrina Ghio ospite del salotto di Silvia Tofannin “Verissimo“. Su Canale 5 l’ex tronista si racconta partendo ovviamente dalla sua gioia più recente. Dopo aver attraversato un periodo molto delicato lo scorso anno, con la scoperta di un grave problema di salute, Sabrina Ghio ha ritrovato il sorriso, prima con la romantica proposta di matrimonio arrivata da parte del suo fidanzato Carlo Negri, e ora con l’annuncio dell’arrivo di un bambino. L’ex Amici è già madre di Penelope, nata da una precedente relazione. Il rapporto tra mamma e figlia è splendido, come si può vedere dalle foto pubblicate quotidianamente su Instagram, ma ora la famiglia si allargherà: da quando lei, dopo l’esperienza a Uomini e Donne, ha conosciuto il Carlo Negri, non facendo mai mistero di voler rivivere un’altra volta la gioia della maternità.

CARLO NEGRI, FIDANZATO SABRINA GHIO/ "Aspettiamo una figlia. Ad agosto ci sposiamo!"

Penelope, la figlia che Sabrina Ghio ha avuto con l’ex marito

Penelope è la figlia di Sabrina Ghio e Federico Manzolli, nata il 24 aprile 2013. Nonostante il matrimonio sia naufragato, la bambina è sempre circondata dall’amore dei genitori, che condividono su Instagram foto proprio con lei. L’ex Amici e suo marito Federico Manzolli (del quale vi abbiamo raccontato tutte le curiosità che lo riguardano) sono rimasti in buoni rapporti. Sabrina Ghio, diversi anni fa, intervistata da Witty TV, ha parlato largamente di sua figlia Penelope: “Non vivo da sola: vivo con mia figlia Penelope di quattro anni e lei è la cosa più importante della mia vita. Da quattro anni a questa parte, ho scoperto con lei il vero amore. Mi diverte essere mamma: non so se mi diverto perché lei è pazzesca oppure perché sono nata per fare questo“.

LEGGI ANCHE:

Sabrina Ghio: "Ho avuto tre aborti spontanei"/ "Un pezzo di me è morto per sempre"Sabrina Ghio, chi è/ Da Amici a Uomini e Donne: la lotta alla malattia e la gioia della gravidanza

© RIPRODUZIONE RISERVATA