Penelope, allieva di Amici 25, ha vissuto un momento di crisi che ha reso necessario l'intervento di Maria De Filippi

Per alcuni degli allievi di Amici 25, iniziare questa nuova avventura è sì bello ma anche spaesante. C’è chi, subito dopo l’ingresso in casetta, ha iniziato ad avere dubbi e preoccupazioni. È capitato al ballerino Pierpaolo e, come mostrato nella nuova puntata del daytime su Canale 5, è accaduto anche alla cantante Penelope. L’allieva del team di Rudy Zerbi ha vissuto un momento di crisi, per il quale è poi intervenuta Maria De Filippi.

La ragazza, stuzzicata dalla conduttrice che l’ha trovata in lacrime, ha allora spiegato le motivazioni di questo suo momento di crisi. “Ho solo molta paura, di tutto. Sono spaventata, ho molta paura di sentirmi sola, sbagliata”, ha spiegato Penelope, esprimendo le insicurezze di questo momento così particolare e unico della sua vita.

Penelope in crisi ad Amici 25, Maria De Filippi: “Stare qua non è obbligatorio”

Di fronte a questo sfogo, la conduttrice ha ricordato all’allieva di Amici 25 che è normale sentirsi in questo modo all’inizio di un’avventura del genere, ma che tutto poi migliorerà di giorno in giorno. Infine, ha spiegato a Penelope che stare ad Amici non è obbligatorio e che si può lasciare la scuola quando si vuole per tornare alla propria vita.

“Stare qua spero che pian piano ti tolga questo senso di disagio, – ha spiegato Maria De Filippi, in collegamento con Penelope – poi non è un obbligo, puoi andare a casa quando vuoi. Conosci delle persone piano piano, legherai con qualcuno e con altri meno, le lezioni ti divertirai, ti farai pianti ma anche tante risate”, ha quindi aggiunto. Ancora in lacrime, Penelope ha ammesso di sentire anche molto la mancanza del fidanzato, con il quale sta da pochissimo, e ha concluso col ringraziare Maria del suo supporto. Crisi rientrata per la cantante?

