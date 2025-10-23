Rudy Zerbi pronto a sostituire la sua allieva Penelope ad Amici 25? Il prof fa una brutta scoperta e si infuria con l'allieva

Un’iniziativa di Lorella Cuccarini ad Amici 25 ha dato il via ad una serie di ‘verifiche veloci’ dei professori di canto. Cuccarini ha infatti voluto chiedere alle quattro vocal coach dei ragazzi chi dei suoi allievi avesse più voglia di imparare. Il nome fatto all’unisono è stato quello di Michelle Cavallaro, ai danni di Michele Ballo che si è particolarmente risentito del giudizio. Stessa cosa ha voluto fare Anna Pettinelli, che ha scoperto un’innata voglia di imparare nel suo allievo Opi. Quando poi anche Rudy Zerbi ha posto la stessa domanda alle vocal coach, loro hanno fatto il nome di Valentina come allieva più disposta ad imparare.

Zerbi, tuttavia, non si è fermato qui, ma ha anche chiesto chi tra i suoi allievi fosse, invece, quello che ha dimostrato meno propensione all’apprendimento. A quel punto, tutte d’accordo, le insegnanti hanno fatto il nome di Penelope, ammettendo che la ragazza è, in realtà, tra le più discontinue nello studio e nell’impegno di tutta la scuola.

Rudy Zerbi valuta la sostituzione per Penelope ad Amici 25? Il prof infuriato dopo l’ultima scoperta

Una scoperta, questa, che ha fatto infuriare Rudy Zerbi, che ha allora chiesto alla sua allieva di Amici 25 le motivazioni di questo rendimento così basso. “Io mi rendo conto che c’è stata una settimana in cui io ero proprio a terra, sono molto dispiaciuta però penso che da quando mi sono ripresa sto dando tanto. – ha ammesso Penelope, non trattenendo le lacrime – Mi dispiace molto questa cosa, perché non sono una persona che non studia e si adagia sugli allori. Darò di più”. Le parole dell’allieva non sono però bastate a Rudy, che ha dunque lanciato un importante avvertimento alla cantante: “Non ti arrampicare sugli specchi, perché non è ciò che voglio. Io voglio gente che dia senso a questa scuola, perché per me non dare un senso a questa scuola e non impegnarsi significa lasciare il posto a qualcun altro“. Che il prof stia già valutando una possibile sostituzione?