Tra le finaliste per il titolo di Borgo dei Borghi 2025 vi è anche la suggestiva cittadina di Penne, un comune di circa 11 mila abitanti in provincia di Pescara, in Abruzzo. Questo borgo, conosciuto anche con il soprannome di “città del mattone”, rappresenta uno dei tesori del nostro Paese, un mix perfetto di paesaggi naturali, opere d’arte e reperti storici, in grado di rubare il cuore di chi lo visita.

Penne, Pescara: il borgo con il centro storico più antico della provincia

La città si estende sui quattro colli che dividono la valle del fiume Tavo da quella del fiume Fino e vanta origini antichissime, risalenti addirittura al VI secolo a.C.. Il suo nome deriva dal latino “Pinnus”, in riferimento proprio alla sua posizione sulla cima del colle e, nel corso del tempo, è stata dominata da diverse popolazioni, a partire dai Vandali fino ai Normanni. Durante il periodo rinascimentale Penne è stata abitata da diverse famiglie nobiliari che hanno arricchito la città di numerose ed affascinanti residenze signorili che è possibile visitare ancora oggi, come il suggestivo Palazzo De Sterlich-Aliprandi o il Palazzo Scorpione. Tra i luoghi storici di maggior interesse vi sono, inoltre, le mura risalenti al XV secolo, con le loro tre suggestive porte: Porta Santa Croce, Porta della Ringa e Porta San Francesco.

Inoltre, camminando per le vie cittadine, è possibile ammirare numerosi edifici di carattere religioso, tra cui il più importante è la Cattedrale di Santa Maria degli Angeli e San Massimo Martire, sede del Museo Civico Diocesano.

Tra l’Adriatico e il Gran Sasso, Penne è immersa nella natura

La città vanta anche un paesaggio naturale eccezionale, infatti da Penne è possibile accedere al Parco Nazionale del Gran Sasso e dei Monti della Laga, oltre che ammirare la Riserva Naturale Controllata del Lago di Penne, bacino artificiale habitat di un ecosistema protetto oggetto di numerosi studi e ricerche. Infine Penne è culla di uno dei piatti più amati della tradizione abruzzese, ovvero la trippa alla pennese, una variante molto saporita caratterizzata da un sugo molto denso e diversi aromi molto particolari. In attesa dell’annuncio del vincitore della trasmissione il Borgo dei Borghi 2025, qui un video con le immagini di Penne

