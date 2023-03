Pennsylvania, esplosione in fabbrica cioccolato: 3 morti/ Video: ipotesi fuga di gas

Tragedia in Pennsylvania, dove a causa di un’esplosione in una fabbrica di cioccolato sono morte tre persone e ci sono quattro dispersi. Altre sono rimaste ferite in seguito alla deflagrazione alla RM Palmer Company di West Reading. Le squadre dei soccorsi stanno continuando a cercare i sopravvissuti, ma il tempo trascorso dall’incidente, che è avvenuto venerdì scorso, «riduce rapidamente la possibilità di trovare sopravvissuti», ha dichiarato il capo dei vigili del fuoco di West Reading, Chad Moyer, stando a quanto riportato da ABC News.

I funzionari locali hanno dichiarato che verrà condotta un’inchiesta per fare chiarezza sulle cause ufficiali dell’esplosione e dell’incendio che è seguito. Le ipotesi non mancano. Ruth A. Miller, direttore delle comunicazioni della PEMA, in un comunicato ha spiegato che «nel rapporto iniziale della Contea di Berks alla PEMA, è stato fatto un riferimento ad una fuga di gas». L’esplosione, che si è verificata intorno alle 16:57, ha distrutto un edificio vicino e ne ha danneggiato un altro.

ESPLOSIONE IN PENNSYLVANIA “PIUTTOSTO SPAVENTOSA”

Il sindaco Kaag, ex vigile del fuoco volontario, ha definito l’incidente «piuttosto spaventoso», aggiungendo che l’esplosione è stata così forte da spingere un edificio indietro di un metro. Inoltre, ha spiegato che le squadre dei soccorsi lavoreranno «probabilmente» per tutto il fine settimana per rimuovere i detriti causati dall’esplosione alla fabbrica di cioccolato. In una dichiarazione rilasciata ieri, RM Palmer si è detta «devastata da questi tragici eventi». L’azienda in un comunicato ha espresso dolore per la perdita di amici e colleghi. «I nostri pensieri e le nostre preghiere sono rivolti alle famiglie e agli amici di tutti coloro che sono stati colpiti. Siamo sinceramente grati per gli sforzi straordinari di tutti i primi soccorritori e per il sostegno della nostra comunità di Reading, che ospita la nostra attività da oltre 70 anni». L’azienda ha precisato di non essere stata in grado di mettersi in contatto con le famiglie dei dipendenti colpiti a causa dell’interruzione dei sistemi di comunicazione, ma «fornirà ulteriori informazioni e si metterà in contatto con i dipendenti, le famiglie colpite e la comunità il prima possibile». Il governatore della Pennsylvania Josh Shapiro si è recato sul posto sabato per verificare i danni e «per garantire il nostro sostegno mentre la comunità si riprende».

