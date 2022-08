Pensavo fosse amore invece era un calesse/ Su Rete 4 il film di e con Massimo Troisi

Pensavo fosse amore invece era un calesse, film di Rete 4 diretto da Massimo Troisi

Pensavo fosse amore invece era un calesse è un’esilarante commedia sentimentale del 1991, che va in onda alle 23,25 su Rete 4 oggi, 21 agosto 2022.

La regia è di Massimo Troisi che ne è anche l’interprete principale insieme a Francesca Neri, Angelo Orlando, Marco Messeri e Natalia Bizzi. Le musiche sono firmate da Pino Daniele e la canzone Quando è stata scritta proprio per il film e appare nei titoli di testa e di coda.

La sceneggiatura è di Massimo Troisi e Anna Pavignano. Si tratta di un film girato in maniera molto intelligente anche se ci sono diversi momenti in cui l’opera balbetta e non riesce ad arrivare allo spettatore come dovrebbe. Come tutti i cult è riuscito nel corso del tempo a dividere l’opinione pubblica tra chi lo considera il migliore di Troisi e chi invece lo boccia categoricamente.

Pensavo fosse amore invece era un calesse, la trama

Il racconto di Pensavo fosse amore invece era un calesse è incentrato su una coppia formata da Tommaso, gestore di un ristorante e Cecilia, proprietaria di una libreria. I due convivono e sono legati da un profondo sentimento. I due decidono di sposarsi, ma poco prima delle nozze, organizzate da un amico di Tommaso, la ragazza ha dei ripensamenti e accusa Tommaso di essere pigro e di averla tradita.

Il matrimonio, purtroppo, salta e in una città come Napoli è motivo di scandalo, perché tutti, persino i posteggiatori non vedenti, stando ad una diceria popolare, sono convinti che il matrimonio e l’amore rappresentano l’unico scopo dell’esistenza umana. Tommaso, deluso e amareggiato per la mancata cerimonia, si sfoga con l’amico, che intanto è in attesa di sposare la sua fidanzata Flora.

Tommaso è talmente ossessionato dalla sua situazione da non rendersi conto di avere una spasimante, Chiara, una giovane ragazza sorella di Amedeo. La ragazza è talmente disperata, che tenta di avvelenare Tommaso con il veleno per topi nel caffè, mentre in un’altra occasione cerca di dare fuoco alla macchina di un loro amico.

Il ragazzo, non si arrende e cerca in tutte le maniere di riconquistare la sua Cecilia, rivolgendosi anche ad una fattucchiera. Finalmente, i due ragazzi si ritrovano e decidono di riorganizzare il matrimonio, ma il giorno delle nozze è Tommaso a non presentarsi all’altare ma manda una lettera a Cecilia chiedendole di raggiungerlo in un bar. I due si confrontano e si convincono entrambi che il matrimonio non è così importante e si organizzano, felici, per una uscita serale.

