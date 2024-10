“Una follia tutta italiana”

Dall’INPS arriva un nuovo obbligo: le imprese che hanno più di 50 dipendenti devono destinare obbligatoriamente una parte della quota maturata e non destinabile ad alcuna forma previdenziale complementare, presso il Fondo di Tesoreria.

Secondo l’economista Alberto Brambilla, queste situazioni sono le tradizionali “follie italiane, dove i soldi dei contribuenti italiani vengono impegnati per pagare i servizi e non garantire un futuro stabile“.

Rivista la vecchia Rita

Il nuovo strumento per il pensionamento anticipato del 2025 mira ad aggiornare la vecchia Rita. Per usufruire della misura – con forte probabilità che venga proposta in Bilancio – occorre aver lavorato per almeno vent’anni e aver compiuto almeno 64 anni d’età.

Per i contribuenti che rientrano in questa misura è possibile sfruttare una parte del TFR destinata alla pensione complementare, per colmare eventuali contributi mancanti e raggiungere così la quota minima prevista: tre volte l’assegno sociale.

Con questo intervento i giovani possono tirare un sospiro di sollievo, dato che questa forma di pensionamento anticipato attuabile dal 2025 potrà consentire ai prossimi pensionati di percepire almeno 1.500€ al mese.

Un segnale significativo della Lega e nei confronti della Fornero, che ad oggi quest’ultima impone l’uscita dal lavoro con vent’anni di contributi e 67 anni di età anagrafica.