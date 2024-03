Pensionata padovana di 89 anni ricercata dall’Interpol/ Ha dimenticato di pagare un pieno di benzina

Pensionata padovana di 89 anni “scappa” da un distributore in Slovenia dopo aver fatto il pieno

Una pensionata padovana di 89 anni è stata ricercata per mesi dall’Interpol dopo essersi fermata a un distributore di benzina in Slovenia e aver fatto pieno. La signora, alla guida della sua auto con targa italiana, ferma ad un benzinaio sloveno aveva fatto carburante, senza però pagare la ricevuta di 61,01 euro. La stazione di servizio, grazie alle telecamere di sicurezza, era riuscita a risalire al suo nominativo attraverso la targa. La polizia di Sežana, a quel punto, aveva avviato un’indagine, chiedendo la collaborazione della Polizia di Stato italiana per rintracciare la donna.

Era poi entrato in gioco anche l’ufficio Interpol della Slovenia, mettendo in moto un intero meccanismo internazionale per scovare la signora. Con la collaborazione dei colleghi della Squadra Mobile di Padova, gli agenti sono riusciti a rintracciare l’89enne. La donna ha confermato di essere la proprietaria dell’auto e di essere l’unica, insieme al marito, ad utilizzarla, come spiega Il Mattino di Padova.

La pensionata padovana: “Disponibile a saldare il conto”

La pensionata padovana di 89 anni, ricercata anche dall’Interpol per non aver pagato un pieno ad un distributore di benzina in Slovenia, ha confermato di essere la proprietaria dell’auto ma non ricordava della distrazione che per mesi ha impegnato varie forze dell’ordine. La donna, rispondendo agli agenti, non ha escluso di essersi potuta dimenticare del pagamento, probabilmente per via dell’età avanzata o dell’abitudine di fare rifornimento.

Dopo aver fatto il pieno, infatti, la signora è partita lasciando il distributore senza saldare il conto. L’89enne si è però subito mostrata disponibile a rimediare all’errore: agli agenti, infatti, ha affermato di essere pronta a saldare il conto, se necessario anche raggiungendo nuovamente in auto la Slovenia per consegnare personalmente la somma di denaro ai gestori del distributore dal quale mesi fa è “scappata”.

