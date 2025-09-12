L'INPS ha cominciato i controlli sui pensionati all'estero che vivono in Europa. Per contrastare i problemi serve la sussistenza in vita.

I pensionati che vivono all’estero saranno sottoposti a dei controlli importanti da parte dell’ente previdenziale. Coloro che risiedono in Norvegia e nell’Europa dell’Est, sono stati già coinvolti in una serie di accertamenti, ora tocca all’Oceania, alle zone UE e all’Africa.

Di recente l’INPS ha ricordato ai contribuenti che ora vivono fuori dall’Italia e percepiscono la pensione all’estero, di affidarsi alla Citibank N.A per comprovare la loro sussistenza in vita. Il documento va restituito all’ente prima del prossimo 15 gennaio (ovvero il 2026).

Il controllo sui pensionati all’estero: cosa fare?

I pensionati all’estero rischiano di ricevere degli accertamenti dal fisco che potrebbe in alcuni casi “sospendere” il trattamento previdenziale. L’idea di aumentare i controlli è nata dopo aver assistito ad un incremento di “fughe” dal Bel Paese, soltanto l’anno scorso quasi 38.000.

Naturalmente l’ente previdenziale non è così strettamente rigido come possa sembrare. Infatti in assenza dell’attestazione richiesta nei tempi prestabiliti, il pagamento del cedolino pensionistico potrà avvenire all’estero in egual modo, ma soltanto in contanti e presso gli enti Western Union.

Attenzione però, perché se al 19 febbraio prossimo non risultano neanche i pagamenti in contanti, allora in quel caso la pensione percepita da un contribuente all’estero potrebbe saltare la rata di marzo (e i periodi successivi, salvo comunicazione tempestiva).

Lettere direttamente a domicilio

Il modus operandi dell’INPS è semplice. Il pensionato che vive all’estero riceverà una lettera e un modulo da compilare per dimostrare l’esistenza in vita. Il documento non solo è scritto in italiano, ma anche nella lingua del Paese di riferimento.

É possibile soddisfare il requisito di sussistenza in una delle 3 soluzioni proposte dalla normativa: inviare il modulo adeguatamente compilato presso il seguente indirizzo in Inghilterra, PO Box 4873, Worthing BN99 3BG, United Kingdom, o presentandosi fisicamente in uno sportello Western Union o ancora al sito web predisposto da Citibank N.A.