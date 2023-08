Pensionati in Italia/ Poche nascite, Italia con valore inferiore alla media (19 agosto 2023)

Se ci fossero più pensionati in Italia allo stesso tempo ci sarebbero anche nuove nascite. Questo secondo i dati riportati dagli esperti. Il problema risiederebbe nel precariato e la paura che un genitore (ai giorni d’oggi), possa riscontrare problemi economici tanto da non poter garantire supporto ai figli.

Le nuove nascite in Italia sono in calo. Questo è un chiaro campanello d’allarme, che ci fa pensare al peggio: molte coppie preferiscono tardare la crescita di un figlio, per le paure legate al precariato e ai soldi per sostentarlo. Ma cosa c’entrerebbero a questo punto i pensionati?

Pensionati in Italia: la salvezza delle future nascite

I pensionati in Italia possono fare la differenza sulle nascite. Visto che per molti la correlazione sembra un paradosso, a spiegare bene quanto potrebbe accadere è proprio l’economista di Banca di Italia, Edoardo Frattola.

Lo stesso Frattola crede che: “la probabilità che gli individui adulti decidano di avere un figlio aumenta in modo significativo subito dopo il pensionamento di uno dei loro genitori“.

Quindi il meccanismo che si innesca è semplice: più alta è l’età pensionabile, più tardi i “nonni” vanno in pensione, e le coppie che vorranno avere un figlio saranno sempre meno. Per comprenderne i danni basta confrontare i dati che segnalano la fertilità media.

Il tasso di fertilità in tutti i Paesi europei è di circa il 2,1, ad eccezione di Spagna ed Italia che invece registrano un valore inferiore, che ammonta a 1,3 figli per ciascuna donna. Il problema attuale è l’essersi trovati in un circolo vizioso.

Perché mentre l’aspettative di cresce si alza, l’età pensionabile continua ad avanzare (con meno nascite), ma l’invecchiamento della popolazione sale repentinamente. Le conclusioni che sono state tratte sono essenzialmente semplici: i pensionati in Italia lasciano il lavoro troppo tardi, la soluzione sarebbe quella di ridurre l’età minima pensionabile.

