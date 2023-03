Pensione anticipata 2023/ Tutti i lavoratori che potranno chiedere Quota 97,6

Le richieste per ottenere la pensione anticipata 2023 sono via via in aumento. In attesa di una nuova riforma strutturale, ad oggi alcuni lavoratori potranno accontentarsi di Quota 97,6. Se per le donne la pensione anticipata è stata in parte in risolta, di certo non possiamo dirlo per il resto delle categorie.

Quota 97,6 infatti, sarà limitata a dei lavoratori specifici. Con precisione, è destinata a chi svolge un’attività di lavoro nelle ore notturne, e a chi lavora nelle gallerie, cave e miniere. Ma non solo, perché questa soluzione è destinata anche ad altri soggetti a cui sono destinate determinate tariffe INAIL.

Pensione anticipata 2023: come richiedere Quota 97,6

A dichiarare i requisiti per ottenere la pensione anticipata del 2023 con Quota 97,6 è la stessa INPS. La comunicazione è arrivata con il documento numero 1100 del 2023. Il requisito anagrafico è quello di aver compiuto 61 anni 7 mesi entro il 2024.

Chi non vuol rinunciare al trattamento pensionistico anticipato non deve far altro che rispettare – previa idoneità dei requisiti – la scadenza per presentare la prima parte della domanda, che è fissata al 1° maggio 2023.

Coloro che rientrano in questa agevolazione, sono i lavoratori la cui categoria viene descritta nell’articolo 1 del decreto legislativo numero 67 del 2011, nonché, coloro che svolgono un’attività particolarmente usurante.

Nello specifico, i lavoratori coinvolti sono quelli che svolgono l’attività in miniera, in galleria, nelle cave, chi opera ad alte temperature, in cassoni ad aria compressa, i palombari e chi asporta amianto e lavora con il vetro cavo.

Quota 97,6 per i notturni

La pensione anticipata del 2023, con precisione Quota 97,6, vale anche per i lavoratori notturni, che però, dovranno rispettare dei particolari requisiti: lavorare per almeno 6 ore di fila nel seguente intervallo: da mezzanotte fino alle 05:00, e per un minimo di 64 notti all’anno.

Chi non rispetta le 6 ore consecutive, può accontentarsi delle 3 ore lavorative consecutive sempre in quelle fasce, ma questa volta, lavorando per almeno un anno.

Chi vorrà conoscere i documenti da allegare alla domanda per la pensione anticipata 2023 con Quota 97,6, potrà farlo consultando il Decreto del 20 settembre 2017.











