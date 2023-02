Pensione anticipata donne/ Grazie ai figli “via dal lavoro”, l’intervento di Durigon

Sul tavolo dei sindacati e Governo, si è parlato della pensione anticipata per le donne, grazie ai “figli”. Ovvero, della possibilità di far uscire prima dal mercato del lavoro, le donne che vorrebbero badare alla crescita del proprio figlio. Si tratta di prime proposte che però, danno un buon segno di speranza. Claudio Durigon, Senatore della Repubblica italiana, è intervenuto positivamente sulla proposta.

Prima di accennare quanto detto da Durigon, vorremmo spiegare l’esito dell’incontro, dove si è parlato di anticipare 4 quattro mesi (per ogni figlio), per un totale di 700 milioni di euro. Adesso andrebbe valutata l’effettiva possibilità economica di questa proposta, che a giudicar così, sembrerebbe “molto alta”.

Pensione anticipata per le donne: l’intervento di Durigon

Dopo l’incontro tenutosi ieri, lunedì 13 febbraio 2023, il tema della pensione anticipata per le donne sembrerebbe aver avuto un risvolto positivo, o comunque, un risvolto, dato che non se ne parlava da parecchio tempo.

Claudio Durigon, è intervenuto sostenendo:

«Vagliata la possibilità di anticipo in relazione al numero di figli, i sindacati propongono dodici mesi, Confindustria quattro. Noi abbiamo detto che sono ottime idee che valuteremo, ma non sappiamo ora come si potranno concretizzare, dipende alla consistenza economica della copertura».

A parlar positivamente anche Ignazio Ganga, Segretario Confederale Cisl, che avrebbe detto le testuali parole:

«Nuove aperture da parte del governo sul fronte pensioni: il ministero del lavoro ha dato una prima disponibilità, per le donne, per un anticipo di quattro mesi sul pensionamento per ogni figlio, allargando a chi sta nel sistema misto la portata di una norma che già esiste per chi rientra nel contributivo puro».

Aggiungendo al suo discorso: «è stata inoltre confermata l’intenzione di riproporre la commissione preposta ad analizzare la separazione della spesa previdenziale rispetto a quella assistenziale, come sarebbe in corso una valutazione con il Mef rispetto alle platee e alle risorse disponibili».

