Di recente la relazione tecnica della Ragioneria di Stato ha stimato quanti dovranno dellapensione anticipata. Si parla di un numero davvero irrisorio, circa 100 beneficiari. Grazie a questa soluzione è possibile anticipare la cosiddetta età pensionabile, che oggi è fissata a 64 anni.

Per poter godere di questa occasione è importante aver cumulato un minimo di 20 anni di contributi e rientrare nel sistema contributivo. Per chi volesse, è possibile cumulare anche il capitale del fondo complementare (nonostante oggi abbia ottenuto poche adesioni).

Pensioni gennaio 2025/ Conguagli e rivalutazioni: tutto ciò che sappiamo (21 dicembre 2024)

Pensione anticipata per poche persone

La pensione anticipata – secondo la relazione – dovrebbe riguardare almeno agli inizi del 2025 circa 100 persone, per poi crescere gradualmente e arrivare fino a 600 annui (ma soltanto dopo il primo decennio).

La relazione tecnica specifica anche le modalità per poter accertarsi delle condizioni sufficienti per il pensionamento, che prevedono – come già ribadito – la cumulabilità con il fondo complementare.

App INPS pensioni/ Nuovo aggiornamento con simulatori e funzionalità (21 dicembre 2024)

La misura viene garantita ai pensionati che hanno versato 20 anni di contributi e aver cominciato a lavorare dopo il 1° gennaio del 1996. Questa soluzione permette di poter soddisfare i requisiti per la pensione anticipata, riuscendo a raggiungere il requisito pari a tre volte il trattamento minimo sociale (che è uguale a 1.600€).

Trattamento subordinato

Al momento la pensione anticipata può essere goduta soltanto dai – oltre alle condizioni sopra esposte – lavoratori che si trovano nel sistema contributivo, ovvero per chi ha iniziato la propria carriera lavorativa dopo il 1995.

Pensioni aumenti 2025/ In pochi avranno 136€ in più: a chi spettano? (20 dicembre)

L’acquisizione dei requisiti è divenuta ancora più restrittiva con trattamento concesso e annesso ala subordinazione dell’assegno uguale a tre volte il minimo (pari a 534,41€ al mese). Una maggior complicazione per colpa del Governo Meloni che ha innalzato la condizione a 2,8 volte il trattamento minimo rispetto alle tre volte della Fornero.

Anche se dall’anno prossimo sarà possibile cumulare i trattamenti integrativi, ciò non semplificherà l’accesso alle pensione anticipata, visto che dal 2025 è indispensabile cumulare 25 anni di contributi e 30 anni a partire dal 2030 in poi.