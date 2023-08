Pensione anticipata per vecchiaia/ Requisiti e norme in vigore (18 agosto 2023)

L’INPS specifica che la pensione anticipata per vecchiaia è una forma previdenziale che può essere ricevuta – come lo si fa presupporre il nome – ancor prima di aver raggiunto l’età anagrafica di riferimento (in base alle nuove normative).

L’ente previdenziale specifica anche, che gli assegni previdenziali vengono distribuiti in base alla propria posizione: ad esempio, lavoratori autonomi e dipendenti privati percepiranno l’assegno previdenziale dal primo giorno del mese dopo rispetto al mese in cui è stata presentata la domanda.

RIFORMA PENSIONI 2023/ Il dubbio sull’incumulabilità per Opzione donna (ultime notizie 18 agosto)

I dipendenti pubblici che invece sono iscritti all’Assicurazione Generale Obbligatoria (AGO), potranno godere dell’assegno anticipato dal giorno dopo alla cessazione del servizio.

Pensione anticipata per vecchiaia: le norme in vigore

La pensione anticipata per vecchiaia va ottenuta previ requisiti da soddisfare, che possono essere consultati periodicamente sul sito ufficiale INPS.

Assegno unico e ISEE con difformità/ L'INPS cambia regole: importi e scadenze (18 agosto 2023)

Ad oggi, i contribuenti che hanno raggiunto l’anzianità contributiva al 31.12.1995, hanno la possibilità di ricevere l’assegno previdenziale anticipatamente purché il requisito contributivo sia stato soddisfatto: 41 anni d’età anagrafica e 10 mesi di contributi (pari a 2.175 settimane) per le donne, mentre 42 anni e 10 mesi (pari a 2.227) per gli uomini.

Al momento – in base alle norme – tale requisito è previsto fino al 31 dicembre del 2026. Il sistema previdenziale odierno è mal strutturato, o almeno, questo è quanto emerge da alcuni politici che vorrebbero una completa rivoluzione.

RIFORMA PENSIONI 2023/ Servono almeno 800 milioni per un mini-scivolo in manovra

Affinché si possa raggiungere questo requisito contributivo appena citato, è utile sapere che la contribuzione verrà validata a qualsiasi titolo: sia accreditata che versata. L’unica eccezione L’unica condizione da soddisfare è aver versato almeno 35 anni di contributi (ad eccezione dei periodi di disoccupazione, malattia e/o prestazioni simili), dove il trattamento previdenziale è stato liquidato dal Fondo pensioni lavoratori Dipendenti.











© RIPRODUZIONE RISERVATA