La pensione anticipata è un privilegio per pochi, e con le prossime novità potrebbe diventare ancora più complessa.

Sempre più contribuenti vorrebbero sfruttare la pensione anticipata e godersi anticipatamente i “sacrifici di una vita”. Attualmente il sistema previdenziale italiano non permette di andare in stato di quiescenza con largo anticipo, ecco perché il Governo sta optando per varie misure.

Anche se oggi il bilancio dell’INPS sembra stabile (almeno da quanto ha affermato Alberto Brambilla), a destare preoccupazione è il futuro, sempre più sbilanciato a causa del gap tra giovani lavoratori e anziani. E mentre da noi si lotta sulla fine della Fornero, ci sono Paesi che starebbero replicando modelli simili.

CHIESA E PACE/ Pregare per Gaza, quando la domanda degli uomini muove la storia

2 opzioni per promettere la pensione anticipata

Raggiungere l’obiettivo di godere della pensione anticipata non è semplice. Eppure il Governo vorrebbe farcela garantendo i trattamenti previdenziali anche tra i 62 e massimo 64 anni. Ad oggi ci sono 2 proposte in campo, vediamo quali.

La prima idea è di poter garantire il calcolo contributivo (almeno una parte), anche ai lavoratori che hanno iniziato la loro “carriera” durante il 1995, che di norma verrebbero coinvolti nel sistema misto.

LAVORO & SINDACATI/ Le cinque sfide da vincere fuori dalle aziende

Mentre la seconda è la fatidica Quota 41 flessibile, che potrebbe sostituire l’attuale Quota 103 e che però potrebbe prevedere un impegno economico più ingente.

Uscita a 64 anni

Estendere la platea dei beneficiari del sistema contributivo anticipato significherebbe lasciar spazio ai contribuenti che hanno lavorato ancor prima dell’anno 1996, oggi soggetti noti come “contributivi puri“.

Una simile variazione comporterebbe la perdita di beneficiare – per chi è nel misto – di un cedolino futuro più alto (pur uscendo all’età di 64 anni). I requisiti sarebbero sempre gli stessi: avere un trattamento di almeno 3 volte l’assegno sociale, e tranne la condizione contributiva (minimo 25 anni per il modello tradizionale) che richiederebbe anche un solo contributo.

SVILUPPO & IMPRESE/ La strategia vincente della Lombardia per attrarre investimenti esteri

In dubbio la Quota 41 per tutti

Contrariamente all’estensione del trattamento anticipato contributivo, la Quota 41 per tutti darebbe vita ad un sistema più articolato, complesso. L’idea della Lega risulterebbe “finanziariamente impossibile, o quasi”, ma con il giusto “compromesso” si potrebbe riuscire ad applicarla.

Il primo limite riguarderebbe l’età anagrafica, oltre ai 41 anni di contribuiti sarebbe essenziale aver compiuto almeno 62 anni.

La seconda restrizione, e questa è la novità più importante sarebbe legata all’ISEE. Un quadro reddituale inferiore a 35.000€ potrebbe scontare la penalizzazione (stimata al 2% sul totale del cedolino), mentre per importi più alti ci sarebbe una riduzione sull’assegno.