Pensione aprile 2023/ Aumenti da subito: tutte le rivalutazioni della perequazione

La pensione di aprile 2023 sarà più gonfia. Il trattamento previdenziale di questo mese, sarà più alto rispetto ai precedenti. Ciò, è dovuto al tasso di perequazione che è stato stimato per questo nuovo anno, paragonandolo a delle metriche che hanno permesso al Governo, di aumentare l’assegno di previdenza sociale.

Già a dicembre 2022 si stimava un aumento delle pensioni. Innalzamento che è stato poi confermato grazie al tasso di perequazione fissato al 7,3%. La Legge di Bilancio non prevede disuguaglianze, infatti l’aumento spetterà anche a coloro che hanno superato di quattro volte, il trattamento minimo: 2.101,52 euro lordi.

Pensione aprile 2023: le rivalutazioni di tutti gli importi

La pensione di aprile 2023 prevede una serie di rivalutazioni di tutti gli importi. La Legge di Bilancio prevede 6 fasce:

Al 100% del 7,3% sul trattamento previdenziale fino a massimo 2.101,52€ (4 volte il minimo lordo), fissato a 525,38€ per tutti, e 600€ per chi ha più di 75 anni. All’85% del 7,3% (6,2%), tra 4 e 5 volte il minimo lordo (ovvero tra 2.101,52€ e 2.626,90€); All’53% del 7,3% (3,9%), tra 5 e 6 volte il trattamento minimo lordo (tra 2.627 e 3.152 euro); al 47% del 7,3% (3,4%) tra 6 e 8 volte il minimo (tra 3.152 e 4.203 euro); al 37% del 7,3% (2,7%) tra 8e 10 volte il minimo (tra 4.203 e 5.254 euro); al 32% del 7,3% (2,3%) oltre 10 volte il minimo (sopra 5.254 euro).

Le rivalutazioni della pensione di aprile 2023, dovrebbero permettere a tutti i pensionati, di poter ricevere un aiuto economico maggiore rispetto agli assegni precedenti. Inutile ammettere che i rincari si notano, sono delle vere e proprie batoste per tutti, lavoratori inclusi.

Questo giustificherebbe anche il motivo per la quale, i trattamenti previdenziali sono stati rialzati a tutti, anche ai contribuenti che hanno superato il trattamento minimo.

Per decretare quando arriva la pensione di aprile 2023, occorre differenziare la metodologia di accredito: se tramite conto postale oppure bancario. In base a questa opzione, le tranche saranno divise in periodi differenti.

E quindi, quando viene pagata? Il 1° aprile per chi riceve la pensione da Poste Italiane, il 3° di aprile per tutti gli altri enti di credito.











