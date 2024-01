Pensione dei professionisti/ Troppo basse, a volte anche al 40%: la “soluzione” (30 gennaio 2024)

In Italia resta un grosso problema, quello che la pensione dei professionisti è troppo bassa. Le casse ne sono consapevoli, motivo per cui vorrebbero attuare una serie di modifiche all’attuale Decreto, che cercheremo di analizzare nei dettagli ben presto.

In parole più semplici e tecniche, si parla del “tasso di sostituzione“, che fa riferimento all’ultimo reddito dichiarato comparato all’assegno pensionistico, che di solito si aggira al 50% in meno, e in alcuni casi si arriverebbe a percepire anche il 40% sul totale (un calo drastico rispetto al netto pre-pensione).

Pensione dei professionisti: le proposto della cassa

La pensione dei professionisti – come accennato – è molto più ridotta rispetto a quanto versato negli anni dagli stessi contribuenti. Una situazione certamente complessa, difficile e amareggiante (a causa del forte pressing fiscale).

Le casse della previdenza sociale – in diverse occasioni – hanno tentato di apportare delle migliorie importanti: dall’incremento delle rendite da destinare negli anni, ai welfare aziendali, alla riduzione dei versamenti contributivi e tutti gli eventuali strumenti che servono a migliorare l’importo pensionistico dei lavoratori autonomi.

Una delle soluzioni – seppur poche – delle casse per migliorare la pensione per i professionisti, è quella di versare il cosiddetto “contributo integrativo”, o una parte di quest’ultimo (sui montanti), affinché si possano incrementare gli assegni futuri.

Periti industriali in difficoltà (esempio pratico)

Uno degli esempi che potremmo portare sul problema della pensione dei professionisti troppo bassa, coinvolge i periti industriali. Per poter migliorare la loro posizione economica, essi, hanno versato somme più alte sui montanti, ottenendo una aliquota al 18%, con un obiettivo piuttosto corposo: poter ricavare il 70% dal tasso di sostituzione.

Nonostante questa pratica possa essere migliorativa, un’altra soluzione che le casse vorrebbero adottare (specialmente per i dottori commercialisti, ragionieri e biologi), è quella di far versare un importo maggiore rispetto a quello imposto dall’aliquota obbligatoria.

Anche se questa opzione sembra particolarmente adatta a chi produce redditi alti, Inarcassa non vuole escludere nessuno, neanche chi percepisce un “reddito basso”, tanto da proporre agli inizi di carriera di ogni professionista, di far versare a quest’ultimo una aliquota inferiore, e la Cassa nazionale di previdenza ed assistenza per i liberi professionisti contribuisce con un “contributivo figurativo“.

