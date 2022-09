Pensione di invalidità e assegno sociale/ Aumento economico a 67 anni d’età

Tra pensione di invalidità e assegno sociale c’è una trasformazione quasi immediata dopo il raggiungimento di un numero specifico di anni. Molti italiani però, non conosco né quando si verifica e neppure cosa cambia dopo tanto tempo.

La differenza tra le due forme di reddito è che la pensione di invalidità – come si presume dal nome – viene assegnata ad un cittadino italiano (ma anche straniero), nel momento in cui ha una malattia o un handicap che non gli consente di vivere adeguatamente.

L’assegno sociale invece, viene conferito raggiunta una determinata soglia d’età e prevede un contributo economico mensile fisso e costante nel tempo.

Pensione di invalidità e assegno sociale: perché si parla di trasformazione

Pensione di invalidità e assegno sociale hanno molto in comune, ad esempio il percepimento economico mensile fisso e costante nel tempo, da destinare ad una specifica cerchia di soggetti. Secondo quanto stabilito dall’articolo 19 della Legge n.118/71, una volta raggiungi i 67 anni d’età la pensione di invalidità si convertirà autonomamente in assegno sociale.

Lo stesso vale per i sordomuti, la cui Legge viene riportata nell’articolo 10 della Legge 381/70.

L’assegno sociale non è altro che un contributo economico in sostituzione della pensione sociale, dunque destinato non solo a chi ha una pensione di invalidità, bensì, anche a chi nella sua vita non ha mai avuto o versato contributi previdenziali.

L’assegno sociale ha una durata totale di 13 mesi, la cui cifra mensile ammonta a 468,28 euro e il reddito annuo per poterne fare richiesta non dev’essere superiore a 6.085,43 per chi vive solo, mentre 12.179,86€ per le coppie.

Secondo molti altri pareri, l’assegno sociale che si percepisce a partire dai 67 anni d’età e che “sostituirà” la pensione di invalidità, potrebbe essere molto più conveniente in termini economici.

Rispetto agli anni precedenti si è registrato un aumento importante, che oggigiorno si rivela utile per contrastare il carovita.











