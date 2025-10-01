La pensione di reversibilità da corrispondere all'ex deve includere anche gli arretrati e il rimborso da richiedere alla nuova moglie/marito.

Sulla pensione di reversibilità ci sono delle novità importanti per gli ex coniugi. Ad averlo comunicato è stata una recente sentenza della Cassazione, precisamente quella protocollata “23851“, in cui spiega le modalità di pagamento, da quando scatta la quota parte e come si effettua il conteggio.

Elementi importanti per poter determinare quanto corrispondere all’ex marito oppure ex moglie (il sesso è indifferente, anche se nella sentenza in questione l’oggetto della diatriba era donna).

Come si calcola la pensione di reversibilità?

La pensione di reversibilità – parlando di ex – spetta soltanto al precedente coniuge che risulta esser titolare di un assegno di divorzio (e soprattutto non dev’essersi sposato nuovamente). Inoltre il rapporto di lavoro dovrà stabilizzarsi ancor prima che il matrimonio venga “sciolto” legalmente.

Nella sentenza che abbiamo citato sopra, i giudici hanno specificato di tener conto di diverse variabili, e non soltanto di quanto è durato il matrimonio.

Tra i fattori che possono incidere individuiamo: la necessità economica di ambe le parti, quanto hanno convissuto gli ex coniugi prima delle nozze, l’importo dell’assegno di divorzio ed infine l’arco temporale del matrimonio stesso.

Gli arretrati contano

Nella sentenza in analisi (ricordiamo la numero 23851 di quest’anno), l’ex moglie chiedeva ai giudici la restituzione degli arretrati che non le sono stati corrisposti da quando il precedente marito è risultato defunto.

In effetti la pensione di reversibilità prevede il riconoscimento al pagamento anche ai coniugi passati, purché la domanda venga richiesta dall’interessato e nei confronti dell’INPS, che è l’unico ente di competenza a provvedere al pagamento della quota parte.

Naturalmente se l’ex coniuge oramai deceduto aveva un nuovo marito/moglie, e a loro è stato riconosciuto un trattamento economico maggiore del dovuto, potrebbe esser necessario richiedere ad essi la restituzione delle somme godute in modo “indebito”.

Una simile considerazione deve tener conto anche dei termini di prescrizione, accertandosi di non farli decadere e perdere il beneficio realmente spettante.