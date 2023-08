Pensione di settembre 2023/ Fake news sugli “aumenti”, ecco la verità (29 agosto)

Sulla pensione di settembre del 2023 purtroppo, abbiamo appurato che negli ultimi giorni sono giunte fake news relativamente ad una fantomatico “bonus di 250 euro”. Ovvero, stando a queste notizie false, questa cifra di 250€ sarebbe accreditata nei prossimi cedolini previdenziali di settembre.

Ci dispiace deludere tutti coloro che ci hanno creduto, perché in realtà non ci sarà nessun aumento sui cedolini pensionistici di settembre. Attenzione ad una eccezione: grazie ai conguagli continuativi della dichiarazione dei redditi, soltanto per alcuni pensionati potrà esserci un “cedolino più ricco“.

Pensione di settembre 2023: qual è la verità che ci aspetta?

La pensione di settembre del 2023 potrebbe – soltanto per alcuni – vantare di un credito maggiorato, grazie ai conguagli IRPEF che l’INPS sta continuando a conteggiare. Ma questo, chiarisce e allo stesso tempo smentisce, le fake news sul famoso “bonus di 250 euro“.

Dunque, se il cedolino della pensione di settembre del 2023, sarà più economicamente sostanzioso, ciò sarà dovuto ai conguagli IRPEF ritenuti “a credito”, dallo stesso Istituto Nazionale della Previdenza Sociale.

Le operazioni di conguaglio potranno durare fino a novembre, quindi non è detto che “settembre” sia il mese di riferimento per tutti, così come non è detto che in quest’ultimo periodo si possa ottenere un aumento, anzi, è possibile ricevere un assegno più basso se l’INPS rivela delle operazioni “a debito“.

Se il pensionato risultasse a debito, l’INPS detrarrà una parte della cifra direttamente dal cedolino pensionistico. Tuttavia, l’ente previdenziale dichiara che è possibile effettuare una rateizzazione del debito, purché tale operazione si concluda entro il mese di novembre.

Quanto aumentano le pensioni di settembre?

Dopo aver chiarito che la pensione di settembre 2023 possa avere degli aumenti soltanto in caso conguaglio IRPEF a credito, va sottolineato un altro aspetto altrettanto importante: il Governo Meloni ha voluto alzare le pensioni minime, ottenendo una rivalutazione straordinaria pari all’1,5%, che per i pensionati over 75 aumentano al 6,4%, raggiungendo la soglia complessiva di 600€.

Dunque, questo è l’unico aumento in più relativo alle pensioni minime, che però ricordiamo esser iniziato nel mese di gennaio. Tuttavia, alcuni lo hanno ricevuto nei mesi successivi (inclusivo di arretrati), e molti altri potrebbero doverlo ancora ricevere.

