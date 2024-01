Pensione di vecchiaia/ Scenario “critico” per i giovani: i calcoli per riflettere (30 gennaio 2024)

Il cruccio di sapere quando poter ottenere i requisiti per la pensione di vecchiaia è sempre il focus di tutti i lavoratori che ormai sono sempre più rassegnati ad una riforma previdenziale decisamente ristretta. A fronte dei svariati emendamenti, occorre fare ancora più chiarezza.

Per poter maturare il requisito per lasciare il lavoro, occorre tenere in considerazione diversi fattori: la propria fascia di età, la tipologia di impiego (lavoratore autonomo o dipendente), il tipo di attività svolta e soprattutto l’anno in cui il lavoratore ha iniziato a versare i contributi previdenziali.

RIFORMA PENSIONI 2024/ Sollecito Civ Inps per i ritardi su Tfs/Tfr dei dipendenti pubblici

Pensione di vecchiaia diversa per tutti: cosa sapere?

La pensione di vecchiaia non è uguale per tutti. Questo primo punto va chiarito obbligatoriamente, dal momento in cui in un ipotetico confronto, sarebbe facile trovarsi a degli scenari talmente differenti tanto da chiedersi quale sia l’errore commesso in fase di valutazione.

RIFORMA PENSIONI 2024/ L'impegno della Cisl per aumentare gli assegni (ultime notizie 30 gennaio)

Vecchiaia a parte, il Governo ha proposto un Superbonus per chi rinuncia alla pensione anticipata, visto che la misura sarebbe stata valutata “troppo docile“: 41 anni e 10 mesi di contributi per le donne, 42 anni e 10 mesi per gli uomini.

A godere di un importo pensionistico maggiore sono coloro che hanno iniziato a lavorare quasi subito, scenario tutt’oggi tutt’altro che realistico, visto che trovare un impiego – specialmente per un under 30 – è molto complesso.

I giovani dunque, sono i più svantaggiati, dal momento che pur maturando i requisiti pensionistici a 65 anni circa, il loro assegno – in media – varrebbe il 60% o massimo 70% (più o meno), del valore di quanto percepito come stipendio.

RIFORMA PENSIONI 2024/ Il rischio di nuovi interventi peggiorativi (ultime notizie 28 gennaio)

Una pensione piuttosto “misera“, specialmente se il costo della vita diventa sempre più alto. Il sistema contributivo infatti, prevede proprio dei deficit economici in tal senso: meno sono gli anni di lavoro, e più basso sarà il reddito, conseguenzialmente anche il valore dell’assegno previdenziale.

Anche gli assegni per le donne saranno più “magri”, anche perché per le lavoratrici del sesso femminile la pensione può essere goduta con anticipo.











© RIPRODUZIONE RISERVATA