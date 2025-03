È sempre più comune sentire di nostri compaesani che decidono di godersi la loro pensione italiana all’estero, in particolar modo nei Paesi dell’Est Europa, dove la vita costa davvero pochissimo e la criminalità sembra un termine ancora del tutto sconosciuto.

A riferirlo al Corriere della Sera è il Presidente dell’Associazione che ospita i pensionati italiani in Albania, Carmine Iampietro, che ha 75 anni e dopo aver acquisito i requisiti per il trattamento previdenziale di vecchiaia si è trasferito nell’Est Europa.

I NUMERI DEL LAVORO/ Le sfide nascoste dietro l'aumento dell’occupazione

La pensione italiana all’estero su cui non si pagano tasse

Carmine Iampietro spiega che godersi la pensione italiana all’estero, specialmente in Albania è come un terno all’otto: sul cedolino non si pagano tasse, non esiste micro criminalità e il Paese gode di un ottimo clima, belle spiagge e per una cena completa si spendono 15€ caduno.

Riforma pensioni 2025/ I vantaggi della previdenza complementare da evidenziare (ultime notizie 13 marzo)

Nonostante il Governo stia tentando – apparentemente – di disincentivare la fuga all’estero, escludendo i pensionati all’estero da molteplici benefici fiscali, come ad esempio l’esclusione degli aumenti ammessa soltanto a chi continua a vivere in Italia, la massa continua a preferire “spostarsi”.

In un Paese come la Romania, vige il principio di detassazione. Questo implica che se in Italia un assegno previdenziale di 1.500€ lordi diventano 1.150€ netti, nell’Est dell’Europa sui 1.500€ non si pagano tasse, potendo essere utilizzati per intero.

Riforma pensioni Fornero/ Impossibile abrogarla, se non con questa proposta (12 marzo 2025)

Tra problemi e apprezzamenti

Sicuramente “non è tutto oro quel che luccica“, e anche l’Albania come l’Est dell’Europa ha delle criticità da risolvere, come ad esempio la sanità pubblica. Ma non pagando tasse sulla pensione una parte del budget può essere riservata alle assicurazioni private o alle visite specialistiche private.

Restano invece contenuti i costi – nonostante i problemi di inflazione – legati alla quotidianità, dove per un affitto si pagano appena 300€ al mese, e 100€ mensili per tutte le utenze domestiche (tra luce, acqua e gas).

Ricevere una pensione italiana all’estero e intatta, significa riuscire a godersi i sacrifici di una vita senza rinunciare ai passatempi e poter vivere.