In Italia in molti vivono con una pensione a meno di 1000 euro al mese, il Sud è a rischio povertà.

Nel nostro Paese 4,6 milioni di italiani vivono con una pensione che ammonta a meno di 1000 euro mensili. Una cifra che con i costi attuali è insostenibile, riducendone la qualità della vita.

Dall’Osservatorio dell’INPS si può appurare come la spesa previdenziale sia in crescita, rispetto all’anno scorso le uscite sono state il +4,9% in più, con un totale di 364 miliardi di euro. Ma qual è la situazione più critica e drastica?

Sempre più italiani in pensione con meno di 1000 euro

I dati da parte dell’ente previdenziale hanno dimostrato quanti italiani godono di una pensione che però è quantificata a meno di 1000 euro al mese, e la percentuale è critica: il 28,1%.

Nello specifico quasi 8 milioni percepiscono un cedolino tra 500€ e massimo 1.000€ al mese, (a qualcuno potrebbe spettare un aumento), mentre 4,5 milioni sono appena sotto i 500€.

Una minoranza (7,5 milioni), hanno un assegno pensionistico superiore a 1.500€, confermando uno squilibrio importante.

Il Paese è spaccato in due

Il divario delle pensioni è spacca l’Italia in due, creando disuguaglianze tra Nord e Sud. Nel Mezzogiorno la maggior parte (almeno un terzo di chi è già in pensione) deve accontentarsi di meno di 1.000€ al mese.

Nelle zone dove il tasso di disoccupazione è più alto, come nelle Regioni del Sud Italia, molti cittadini vivono con la pensione del genitore più anziano o addirittura del nonno (talvolta è l’unico ricavo economico).

Ma un altro gap importante da evidenziare è di genere, con le donne che percepiscono in media 19.140€ annui rispetto agli uomini a cui spettano invece 25.712€ all’anno.

Una differenza del ben 34% che evidenzia una discontinuità di carriera, degli stipendi bassi e un tasso di disoccupazione alto.

Tirando le somme a rimetterci in previdenza sociale sono perlopiù cittadini del Mezzogiorno e donne, la cui soglia di povertà crea segnali d’allarme importanti.

Ed è anche per questo che il Governo insiste nell’incentivare i fondi integrativi, soprattutto Claudio Durigon che sarebbe pronto a trovare una soluzione per rendere la pensione complementare “automatica”.