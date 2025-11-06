Dal 2026, chi percepirà una pensione minima potrà esser più fortunato. Le simulazioni fanno ben sperare (attualmente).

Il meccanismo che si innesca per aiutare chi percepisce una pensione minima è legato principalmente all’inflazione. Più aumentano i costi per sostenersi da vivere, maggiore sarà la percentuale da destinare ai trattamenti previdenziali.

Il rincaro però, non spetta in egual modo a tutti. Infatti la rivalutazione sui cedolini terrà conto del numero di volte che si supererà il totale del trattamento minimo. Il 100% si potrà ottenere ad esempio, sulle pensioni che non superano di 4 volte il minimo imposto.

Come può crescere la pensione minima?

La pensione minima dovrebbe attestarsi sui 603€ al mese, e proprio restando su questa cifra si possono effettuare delle simulazioni. Al momento dall’ISTAT si presume che la rivalutazione sarà all’1,7%, con conseguenti maggiorazioni da differenziare in base alla somma totale risultante sul cedolino.

Di seguito una breve ipotesi sulle normative attuali, tenendo conto che il Bilancio 2026 potrebbe attuare degli interventi correttivi o delle variazioni dettate dalla decisione della Corte Costituzionale.

Pensione minima Aumento al mese €603 €10,25 €800 €13 €1.000 €17 €1.500 €25,5 €2.000 €34 €2.460 €40 €3.000 €46 €5.000 €70

Come si può evincere, la rivalutazione può esser di tipo totale o parziale, e questo dipende dal numero di volte che un cedolino supera o meno, il trattamento minimo previdenziale.

A chi spettano gli aumenti?

I contribuenti più fortunati saranno coloro che diventeranno titolari di pensione a partire dal prossimo anno, quando il valore della rivalutazione sui contributi versati sarà maggiore, specialmente per chi ha iniziato la carriera lavorativa dopo il 1° gennaio del ’96.

Anche se il meccanismo di rivalutazione del montante contributivo può sembrare simile a quello utilizzato per i cedolini pensionistici, in realtà la differenza sta nel fatto che il montante si basa sull’economia in generale (con parametro PIL in riferimento ai 5 anni precedenti).

La stima attuale si basa sul 4,04% da applicare sui pensionati che rientrano nel regime contributivo (dopo il 1996). Una percentuale tra le più alte rispetto agli ultimi 20 anni, dunque rispetto ai pensieri più comuni, il 2026 potrebbe essere un anno “fortunato”.