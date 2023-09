Pensione per chi non ha mai lavorato/ Quanto può percepire di assegno? (1 settembre 2023)

La pensione per chi non ha mai lavorato è assicurata dallo stesso stato italiano, a patto che il soggetto beneficiario, abbia raggiunto un certo limite d’età anagrafica. Ma per quei cittadini che nella loro vita non hanno mai avuto un impiego di lavoro, quanto spetta di assegno pensionistico?

Per parlare in realtà di assegno pensionistico, dovremmo assicurarci che un contribuente abbia versato almeno 20 anni di contributi previdenziali. Ma per chi invece non ha mai avuto un impiego, quanto spetta? E che assegno percepisce? Dal 31 dicembre del 1995 esiste la cosiddetta pensione sociale.

Pensione per chi non ha mai lavorato: quando si acquisisce?

La pensione per chi non ha mai lavorato, verrà percepita da coloro che hanno soddisfatto i requisiti obbligatori della vecchiaia anticipata. Il punto della questione è soltanto uno: quanto spetta a questi soggetti?

Di per sé, non è possibile ottenere la pensione senza aver mai versato contributi, ma è possibile ottenere il così noto “assegno sociale”, che viene garantito nel momento in cui si è in stato di bisogno economico.

Lo stesso assegno verrebbe dato a chi ha una capacità lavorativa ridotta, equivalente ad una misura assistenziale, garantendo una rendita mensile. Tuttavia, occorre parlare di prestazione assistenziale nel momento in cui si arriva all’età minima sindacabile: 67 anni d’età.

In tempi precedenti, l’età minima per richiedere il trattamento (non avendo raggiunto i contributi necessari), era 65 anni, poi innalzata dopo aver fatto il confronto con le aspettative di vita media (aggiornabili periodicamente).

Pensione per chi non ha mai lavorato: il requisito economico

Per calcolare anche la pensione per chi non ha mai lavorato, oltre al requisito anagrafico, è necessario soddisfare soprattutto, quello reddituale. I limiti vengono aggiornati annualmente, perché si basano sull’andamento generale della vita.

Per il 2023 ad esempio, i cittadini italiani over 67, se da soli totalizzassero 6.542,51€ (soglia massima), oppure 13.085,02€ se coniugati, l’assegno spettante ammonterebbe a 503,27€ (da assegnare per 13 mensilità).

Ma non è tutto, perché chi invece percepisce un reddito personale (anche inferiore), ad esempio pari a 2.000€, l’assegno sociale annuale avrà un valore di 350€ mensili, ovvero 4.542,51€ annui.











