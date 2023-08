Pensione settembre 2023/ Conguagli e trattenute: quanto incideranno? (17 agosto)

Dalla pensione di settembre nel 2023 si potranno osservare nell’immediato, le prime novità e conseguenze rispetto alle ultime decisioni prese dal Governo. Ma a variare saranno le modalità e anche le tempistiche, che per alcuni soggetti seguiranno un ordine alfabetico specifico.

Dopo le discussioni sul rialzo delle pensioni minime, si torna a parlerà degli assegni previdenziali nel mese di settembre 2023. Per coloro che hanno scelto di farsi accreditare l’importo direttamente sul conto corrente, l’operazione sarà automatica. Chi invece ha scelto il ritiro in contanti, dovrà mettersi in contatto con l’ufficio postale di riferimento.

Pensione di settembre 2023: tra trattenute e conguagli

La pensione a settembre del 2023 potrebbe discoccarsi parecchio rispetto agli assegni percepiti negli ultimi mesi. Questo perché le ultime novità hanno apportato delle trattenute e dei conguagli che potrebbero variare da soggetto a soggetto.

Le trattenute

Le trattenute comunali (sia in acconto che in saldo), oltre che a quelle regionali, sono destinate ai soggetti che hanno diritto alle detrazioni IRPEF. Gli assegni previdenziali per qualche soggetto, saranno più alti per via dell’accredito del 730 (insieme ai rimborsi per chi ha l’INPS come sostituto d’imposta).

I conguagli

I conguagli possono prevedere degli aumenti nella pensione di settembre 2023, ma anche dei eventuali debiti. Tutto dipenderà dal conteggio effettuato dall’INPS, che potremmo dire – sulla base delle indiscrezioni di cui siamo venuti a conoscenza – che per molti la situazione è già chiara.

L’ente previdenziale ha recuperato gli arretrati e sommato tali somme nei cedolini pensionistici di luglio, agosto e settembre. Motivo per cui non c’è più alcuna situazione perplessa per via di quanto accaduto.

Le prime modifiche sulle pensioni minime hanno portato vantaggio agli over 75, che hanno potuto godere di un assegno in più del valore di 2.100€ (lordi). Quanto a molti soggetti, l’assegno è stato aumentato a 600 euro.

La pensione di settembre 2023 segue questo calendario in ordine alfabetico (per chi deve ritirare l’assegno in contanti):

Venerdì 1° settembre: cognomi da A a B;

Sabato 2 settembre (solo mattina): cognomi da C a D;

Lunedì 4 settembre: cognomi da E a K;

Martedì 5 settembre: cognomi da L a O;

Mercoledì 6 settembre: cognomi da P a R;

Giovedì 7 settembre: cognomi da S a Z.

