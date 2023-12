Pensione sociale 2024/ Incremento quasi certo: ecco di quanto (14 dicembre 2023)

Per la pensione sociale del 2024 è previsto un sostanzioso aumento sull’importo finale. Ciò, grazie alla rivalutazione prevista per il nuovo anno, che sulla base di quanto abbiamo prospettato, la cifra complessiva dovrebbe essere ben più alta (per via dell’inflazione).

Nonostante l’inflazione stia rallentando, i problemi sugli assegni previdenziali sono sempre più evidenti. La nuova pensione sociale è destinata ai soggetti che hanno compiuto un minimo di 67 anni d’età. L’indennità fornisce un contributo economico a tutti coloro che hanno delle difficoltà di natura economica.

Pensione sociale 2024: tra rivalutazioni e conguagli

La pensione sociale del 2024 può coinvolgere sia coloro che dichiarano zero reddito, ma anche chi percepisce qualcosa che è vicino alla soglia di povertà. Ed è proprio a loro che viene garantita l’indennità economica “sociale”.

Nel caso in cui si dichiarasse un certo reddito, il conteggio dell’indennità spettante, verrà fatto sottraendo alla cifra annua dell’assegno sociale, il reddito che percepisce, per poi effettuare la divisione per 13 mensilità.

Per preservare il potere d’acquisto, come per ogni trattamento di tipo previdenziale ed economico, è prevista una rivalutazione sulla base dell’inflazione (ad oggi 5,4%). Per determinare l’importo esatto dell’assegno, si deve attendere la stima precisa dato inflazionario.

Proprio per accelerare i tempi e provvedere alla correzione immediata, il Governo ha anticipato la mossa (di un mese rispetto ai tempi ordinari), di differenziare il tasso di rivalutazione provvisorio quello definitivo.

L’assegno sociale complessivo, è maturato a 507€ al mese. Quest’ultimo viene conteggiato su 13 mensilità, l’importo annuo ammonta a 6.594,0€ ed equivale al limite di reddito entro cui è possibile richiedere il supporto.

Aumento nel 2024

Tenendo conto del fatto che l’inflazione nel 2024 possa attestarsi al 5,4%, si prevedrebbe un rialzo di 27€ al mese da destinare all’importo complessivo dell’assegno sociale (con un ammontare pari a 534,4€).

All’anno invece, il totale corrisponderebbe a ben 6.947,20€.Occorre invece, basarsi sul conteggio relativo al limite del reddito. Il soggetto beneficiario che dichiara tre mila euro annui, può godere di un assegno sociale di 3.947,20€ annui, per un totale di 303,63€ mensili.











