Pensioni 2024/ Flop per gli esodati: tagli fino a 300€ al mese (oggi 25 gennaio)

Le pensioni del 2024 del Governo Meloni ha i suoi “esodati”. Si tratta di quei lavoratori che vorrebbero uscire dal lavoro pur avendo meno di 15 anni di servizio. Per loro sono previste delle limitazioni piuttosto pesanti (includendo insegnanti e addetti alla sanità).

L’unica eccezione per quest’ultimi, ovvero il personale del sistema sanitario nazionale, è quella di poter lavorare tre anni in più e godere dello stesso trattamento che riceverebbero i “non esodati”. Nel frattempo la Riforma Fornero è più penalizzante, anche se il Governo continua le sue promesse per “abrogarla”.

DECRETO UCRAINA/ Quel granello di sabbia che può "inceppare" le armi e aiutare la pace

Le pensioni 2024 per gli esodati: come evitare i tagli

Le pensioni del 2024 prevedono poche chance: continuare a rimanere sul posto di lavoro fino a 67 anni d’età, oppure usufruire degli unici due strumenti per poter andare via prima ma con un taglio pensionistico che potrebbe arrivare fino al 20%.

Gli strumenti di cui parliamo sono: il contratto d’espansione oppure l’isopensione. Entrambe le misure consentirebbero a 732 mila lavoratori (i coinvolti sono principalmente i dipendenti pubblici delle privatizzazioni comunali e delle ex banche pubbliche, oltre che insegnanti e personale sanitario).

SCENARIO ITALIA/ Il "summit" e i programmi per ridurre i rischi di crisi

Un taglio da 300 euro

Stefano Fornaro, ex impiegato della Banca Monte di Parma, ha spiegato la sua posizione decisamente delicata. E allo stesso modo – come ha riportato all’intervista su Open Online – lo sarebbero i lavoratori come lui, la cui misura come “scivolo pensionistico” potrebbe essere eccessivamente penalizzante.

Per Fornaro la scelta è obbligata: «O vado in pensione tra quattro anni con l’assegno tagliato di 200-300 euro al mese. Oppure lavoro altri dieci anni ed esco dopo 49 anni di contributi, in pratica Quota 49»

L’ex impiegato della Banca Monte di Parma ha iniziato a lavorare nel 1987, e già allora ai dipendenti venne chiesto se continuare a maturare i contributi su Cpdel (cassa pubblica delle istituzioni locali), o confluire con l’INPS.

SPY FINANZA/ L’irresponsabile furbizia targata Bce

Fornaro decise – come altri suoi colleghi – di rimanere in Cpdel, per poi poco tempo tempo, apprendere dell’accordo firmato “di esodo” da Intesa San Paolo.

Le pensioni del 2024 per gli esodati dunque, prevedono un taglio sull’assegno che andrà dai 200€ ai 300€ mensili.











© RIPRODUZIONE RISERVATA