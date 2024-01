Pensioni 2024 uscita anticipata/ Tutto più difficile: solo “metà dei beneficiari” (2 gennaio)

Le pensioni in questo 2024 riguardo all’uscita anticipata, saranno molto più ristrettive, tanto da rendere più complesso il poter andare via prima dal lavoro. Ad incidere sulla misura è il dimezzamento delle risorse economiche da dover destinare agli assegni pensionistici.

In Legge di Bilancio, sono state presentate le risorse economiche da dover destinare alla riforma per le pensioni del 2024. Cambia tutto riguardo alla rimodulazione della durata delle finestre mobili, le uniche che danno una chance in più a coloro che vorrebbero uscire dal lavoro con anticipo.

Pensioni 2024, quali modalità per uscire dal lavoro/ Quota 103, Ape sociale, Opzione Donna: cosa cambia

Pensioni 2024 e uscita anticipata: le finestre mobili

Le pensioni 2024 saranno incentrate sull’uscita anticipata, che però, sembra esser stata resa più complessa per via di alcuni paletti sulle finestre mobili. Resta da sperare che l’integrazione della pace contributiva possa aiutare i soggetti che intendono usufruire dell’assegno pensionistico anticipato.

RIFORMA PENSIONI 2023/ Il giro di vite sui pensionamenti anticipati dal prossimo anno

Le finestre mobili consistono in quel periodo di slittamento variabile, dove si include l’inizio effettivo del rateo previdenziale (nonché il primo pagamento), e il momento in cui si maturano i requisiti contributivi e anagrafici per godere della pensione.

I dati del 2023 sono piuttosto chiari: 3 mesi per i lavoratori privati e 6 mesi per quelli appartenente al comparto pubblico. Nel 2024 si cambierà, divenendo rispettivamente: 7 e 9 mesi. A ciò si aggiunge l’intervento su ogni misura (adesso meno convenienti per i lavoratori).

Quota 103

Una delle possibilità che vengono messe sul piatto della nuova Legge di Bilancio è la Quota 103, seppur con delle penalizzazioni e limitazioni: rimangono i 62 anni d’età e 41 di contributi previdenziali, ma con un ricalcolo tramite il sistema contributivo e un tetto massimo (mensile), pari a 2.250€.

RIFORMA PENSIONI/ I tre possibili interventi del 2024 (lasciando intatta la Legge Fornero)

Sulla base dei dati emersi, saranno ben 17 mila i soggetti che andranno via dalle pensioni.

Nella logica delle decorrenze

Stando alla logica delle decorrenze delle pensioni anticipate, nel 2023 in totale potrebbero lasciare prima il lavoro ben 31 mila persone (contro le 61 mila della precedente misura del 2023), dove i dati sono così scomposti: 17 mila che usufruiranno di Quota 103, 12.500 per l’Ape Sociale e per Opzione Donna 2.200.

La metà dunque, che potranno usufruire dell’uscita anticipata con forti limitazioni. A gravare maggiormente, sono i tempi più lunghi per maturare i requisiti, e la riduzione sugli importi pensionistici.

© RIPRODUZIONE RISERVATA