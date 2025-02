Chi percepisce le pensioni 2025 ma vive all’estero sarà escluso dagli aumenti. A confermarlo è la recente circolare del Governo con il protocollo numero 23 e risalente al 28 gennaio di quest’anno, in cui cita il divieto di applicare la perequazione automatica ai pensionati che vivono fuori dall’Italia.

Riforma pensioni 2025/ Il calo dei pensionamenti under-64 (ultime notizie 19 febbraio)

Dunque il calendario dei pagamenti stilato dall’INPS non può essere validato per i pensionati che hanno deciso di trascorrere la loro vita all’estero, o comunque in uno Stato membro differente da quello nativo, l’Italia.

Sulle pensioni 2025 niente aumenti per chi è all’estero

Le pensioni 2025 erogabili a chi vive all’estero sarà priva di aumenti, al contrario di chi invece ha deciso di continuare a vivere in Italia. Una sentenza ritenuta da parte di molti contribuenti ingiusta, dal momento in cui gli stessi pensionati fuori dal Bel Paese continuano a pagare le tasse sul territorio italiano.

Riforma pensioni 2025/ Fava (Inps) ricorda il ruolo cruciale dei giovani (ultime notizie 15 febbraio)

A stabilire quanto descritto è l’ultima Legge di Bilancio, in cui si legge esplicitamente che quest’anno la rivalutazione e l’adeguamento proporzionato al costo della vita sarà esclusa ai pensionati residenti all’estero e i cui trattamenti pensionistici sono superiori alla soglia minima imposta dall’ente previdenziale.

Per l’anno 2025 l’indice di inflazione e conseguente rivalutazione è stato previsto allo 0,8% da applicare ai trattamenti previdenziali fino ad un massimo di 598,61€. Mentre laddove il cedolino fosse superiore a 603,40€ non è prevista alcuna rivalutazione.

Pensioni marzo 2025/ Calendario INPS con aumenti e conguagli (14 febbraio)

Nessuna violazione di legittimità

Sul caso sono intervenuti in diverse occasioni numerosi studi legali cercando di rivendicare i diritti dei pensionati all’estero, ai quali spetterebbe – secondo la tesi di alcuni avvocati – la stessa applicazione di rivalutazione nei confronti di chi vive in Italia.

Salvo accordi bilaterali differenti, chi è in pensione ma vive fuori dal territorio italiano continua a pagare le tasse nel Bel Paese, e allora per quale motivo non dovrebbe godere degli stessi diritti di chi ci vive?

Secondo la Corte di Cassazione con la sentenza dal numero 19 e pubblicata nel 2025 non ci sarebbe alcun atto illecito, dal momento in cui il Governo tutela a prescindere i trattamenti previdenziali minimi.