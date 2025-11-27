La riforma pensioni 2026 con grande sorpresa, potrebbe contenere due misure quasi "cancellate," Quota 103 ed Opzione Donna.

Novità inaspettate sulle pensioni 2026. Opzione Donna potrebbe restare e cambiare in meglio, permettendo a più beneficiare di poter rientrare in questa soluzione senza restarne fuori.

La proposta arriva da Fratelli d’Italia, che insiste nel non cancellarla ma tenta (ora vedremo come) di renderla migliore e più inclusiva, nella speranza che possa diventare anche strutturale.

Le pensioni 2026 mirano a non cancellare l’Opzione Donna

La futura riforma pensioni per il 2026 potrebbe rivelare dei colpi di scena. In prima battuta il mantenimento della misura ancora per un altro anno, con modifiche importanti che possano permettere di fare una valutazione più accurata sui benefici prodotti.

Nonostante i tentativi di spiegare come aumentare e arricchire il proprio cedolino, il prossimo emendamento potrebbe far tirare un sospiro di sollievo alle aspiranti donne in cerca di soluzioni per uscire anticipatamente dal lavoro.

La prima variazione permetterebbe di maturare i requisiti entro la fine di quest’anno e non dell’anno prima (2024), così da permettere di usufruire dell’Opzione anche alle donne 61enni (o con 59 anni o massimo 60 anni d’età purché con figli).

Inoltre si sta pensando di abolire il requisito della “crisi aziendale“, così da estendere il beneficio ad una platea più ampia. In questo modo rientrerebbero nella misura solo le donne licenziate per giusta causa (o anche di massa), caregiver di cari e parenti, o in via di una risoluzione dall’impiego.

Il destino di Quota 103

Non è neppure detto che Quota 103 verrà cancellata. La Manovra sta tentando di lasciare questa soluzione che permetterebbe ai contribuenti di 62 anni di abbandonare il lavoro (a patto che abbiano pagato 41 anni di contributi INPS).

Se invece la manovra cancellerà questa soluzione si confermerebbe il bonus Giorgetti, che incentiva a rimanere sul lavoro e premiare i cittadini con una busta paga più generosa.