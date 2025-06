Le pensioni all'estero sembrano spostarsi più in Nordafrica e in Spagna piuttosto che nel vecchio e caro Portogallo. Ecco i nuovi trend.

Chi desidera godersi le pensioni all’estero, lo potrà fare optando per nuove mete e completamente differenti rispetto a di quelle qualche anno fa. In vetta alla classifica regna la Spagna, dove i vantaggi fiscali ed economici sembrerebbero convincere i nostri pensionai italiani a trascorrere lì il resto della loro vita.

Riforma pensioni 2025/ Il ruolo delle imprese con il welfare aziendale (ultime notizie 28 giugno)

Da quando il Portogallo ha cambiato le regole fiscali, la Nazione è passata da esser la “più ambita dai pensionati italiani“, a scivolare al 4° posto, facendosi superare dalla Spagna, da Hammamet (in Tunisia) e dalla Romania (ad esempio l’Albania risulta più attraente di Lisbona).

Pensioni all’estero: la via di fuga è la Spagna

Molte pensioni all’estero saranno concentrate in Spagna. In appena 3 anni il Paese iberico ha superato il Portogallo, diventando più attraente per svariati motivi, dalle bellezze e culture spagnole, per poi focalizzarsi sugli incentivi fiscali ed economici.

Pensioni integrative/ Adesioni in crescita ma non dei giovani e al Sud

La Spagna ha un tenore di vita molto calmierato, così come i costi globali per viverci. Mentre in termini fiscali il Paese iberico ha proposto degli incentivi al fine di ridurre la tassazione applicata ai redditi provenienti “dall’estero”.

Tra il 2019 e il 2023 la Spagna è stata scelta da più di 2.300 pensionati, mentre in Portogallo (durante lo stesso arco di tempo), si sono registrati 2.000 trasferimenti.

Trend in crescita verso la Romania, la Tunisia e l’Albania

Tra i Paesi esteri dove cresce l’interesse dei pensionati che intendono trasferirsi una volta concluso il lavoro in Italia, figura anche la Tunisia. Nel periodo che va dal 2019 al 2023, in Nordafrica il numero di “trasferisti” risulta essere pari a 1.000.

Riforma pensioni 2025/ Bonus Giorgetti da novembre nella Pa (ultime notizie 27 giugno)

Nei 5 anni analizzati, si nota un trend in crescita anche verso l’Albania e la Romania, dove rispettivamente si parla di poco meno di 500 e 200 pensionati.

Dal report emerge anche un lieve interesse verso altre mete quali, la Grecia (con 37 trasferimenti), Cipro (3), Malta (11) ed infine la Slovacchia (10).

Perché Madrid è al 1° posto

Madrid è la capitale d’eccellenza scelta per usufruire delle pensioni italiane all’estero. La città spagnola alletta i contribuenti per la detassazione sul cedolino italiano, prevedendo detrazioni e riduzioni sull’aliquota fiscale – di base più bassa del nostro Bel Paese – e sulle spese (anche mediche).

Un esempio di detrazione sull’imposta è legata all’età anagrafica del pensionato italiano. Nella fascia tra 65 e massimo 75 anni il benefit applicabile è pari a 6.500€ (come tetto limite), e sale a 7.000€ per gli over 75.