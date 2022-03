Pensioni aprile 2022, stop pagamento anticipato/ Poste, cambia data: nuovo calendario

Per le pensioni aprile 2022 cambia tutto: il pagamento tornerà ad essere accreditato dal 1° del mese, non in anticipo come era diventata ormai prassi dall’inizio della pandemia Covid. Con la fine dell’emergenza e quindi a seguito della cessazione dal 31 marzo prossimo dello stato di emergenza, si è tornati all’organizzazione precedente. Lo ha confermato Poste Italiane, comunicando in una nota ufficiale che a partire dal mese di aprile sarà ripristinato il tradizionale calendario di pagamento delle pensioni. Quindi, i pensionati che sono titolari di un Libretto di Risparmio, di un Conto BancoPosta o di una Postepay Evolution, torneranno a vedere accreditate regolarmente le pensioni dal primo giorno del mese.

Ma Poste Italiane ha fatto sapere che sempre da venerdì questi soggetti potranno prelevare i contanti dagli 8mila Atm Postamat in Italia, senza quindi recarsi allo sportello. Invece coloro che vogliono ritirare i contanti allo sportello dovranno presentarsi in uno dei 12.800 Uffici Postali su tutto il territorio nazionale dall’1 al 6 aprile.

PENSIONI APRILE 2022, COME CAMBIA CALENDARIO

In quest’ultimo caso, bisognerà rispettare la turnazione alfabetica che viene anche affissa all’esterno di ogni ufficio postale. Di conseguenza, se si esclude domenica 3, il calendario del pagamento delle pensioni aprile 2022 dovrebbe essere il seguente: dalla A alla B 1 aprile, dalla C alla D 2 aprile, dalla E alla K 4 aprile, dalla L alla O 5 aprile, dalla P alla R 6 aprile dalla S alla Z 7 aprile. Dunque, con la fine dello stato di emergenza anche le pensioni possono tornare alle normalità.

Questa notizia forse non rallegrerà tutti i pensionati, che ormai si erano abituati a riscuotere l’importo accredito nell’ultima settimana del mese. Ma dovranno riabituarsi alla riscossione nel primo giorno lavorativo di ogni mese. Alcuni invece potrebbero non essere sorpresi, avendo ricevuto la comunicazione tramite l’app Io, l’applicazione realizzata dal Dipartimento per la trasformazione digitale con PagoPA.

