Pensioni, aumentano le spese/ 17% del PIL nel 2042: “Sistema pensionistico non regge”

Saranno 62 miliardi quelli sul conto della spesa pensionistica tra la fine del 2022 e il 2026. Un’impennata di più di 23 miliardi è prevista per il prossimo anno a causa dell’effetto indicizzazione: sono dati contenuti nella Nota di aggiornamento al Def approvata dal governo Meloni, ora all’esame del Parlamento. Questi riducono notevolmente gli spazi per gli interventi sulla previdenza anche a causa delle scarse risorse a disposizione per la manovra in arrivo. Nello scenario sul medio-lungo periodo, tratteggiato dalla Ragioneria generale dello Stato nella Nadef, emerge un campanello d’allarme in ottica di sostenibilità del sistema previdenziale, già dal 2030. Da quel giorno la spesa comincerà a salire rapidamente a un ritmo superiore del 16% sul Pil, ossia del livello indicato per il 2024, come riporta il Sole 24 Ore.

Toninelli: "A Mestre morti di Stato"/ L'attacco al governo: "Spende i soldi per Tav e Ponte sullo Stretto"

“Dal 2030 il rapporto tra spesa e Pil riprende ad aumentare fino a raggiungere il 17% nel 2042″ hanno spiegato i tecnici del Mef. La dinamica è dovuta “all’incremento del rapporto fra numero di pensioni e numero di occupati indotto dalla transizione demografica, solo parzialmente compensato dall’innalzamento dei requisiti minimi di accesso al pensionamento“. L’effetto è dovuto all’aumento del numero dei trattamenti previdenziali. Il ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti, anche mercoledì aveva ripetuto che con la natalità attuale del Paese “il sistema pensionistico non regge”.

Vaia: "Sana alimentazione evita lo sviluppo di malattie"/ "Spendiamo soldi per il bene comune"

Nadef, crescita boom delle uscite delle pensioni

Come spiega il Sole 24 Ore, non sarebbe una rinuncia del governo a intervenire strutturalmente sulle regole in vigore. La riforma che vuole superare la legge Fornero resta ancora nell’agenda di palazzo Chigi, ma con tempi più larghi. Anche Quota 41 non è stata eliminata, come sottolineato più volte dal sottosegretario al Lavoro, Claudio Durigon, ma calano le sue chance, condizionate dal ricalcolo contributivo del trattamento. Nell’immediato, la situazione è complicata soprattutto per le ricadute della corsa dell’inflazione sulla rivalutazione dei trattamenti pensionistici. La Nadef indica che l’anno prossimo le uscite pensionistiche avranno una crescita boom del 7,3%, dunque maggiore del +7,1% stimato nel Def di aprile.

Libertade, nasce il nuovo partito di Alessandro Meluzzi/ “Per riaffermare costituzione e democrazia”

Come si legge nella Nota di aggiornamento del governo, “principalmente per effetto dell’indicizzazione delle pensioni all’inflazione dell’anno precedente”. Ad incidere è anche la scia di Quota 100 che ha ancora un impatto significativo sui conti pubblici, mentre molto più limitati sono quelli di Quota 102 e Quota 103. Nel 2024 la spesa arriverà a 340,56 miliardi: 23,07 miliardi in più di quella prevista alla fine di quest’anno. Nel 2025 saranno superati i 350 miliardi e l’anno successivo si arriverà addirittura a 360,67 miliardi con una crescita media delle uscite in questo biennio che sarà di circa il 3% I tecnici del Mef, nella Nadef, hanno fatto notare che “tenuto anche conto dell’elevato livello dell’indicizzazione nel biennio 2023-2024 (imputabile al rilevante incremento del tasso di inflazione registrato a partire dalla fine del 2021 al 2023), la spesa in rapporto al Pil aumenta significativamente portandosi, alla fine del biennio, al 16% (0,8 punti percentuali sopra il dato del 2018), livello che viene sostanzialmente mantenuto fino al 2029″.