Pensioni aumenti 2024/ Quando ci saranno? La tabella ufficiale con arretrati (oggi 27 gennaio)

Per chi se lo stesse chiedendo, le pensioni subiranno degli aumenti durante il 2024. Il motivo è riconducibile a delle manovre in termini fiscali, attuate dal Governo Meloni. Il mese di riferimento è aprile, e vedremo in che misura saranno associati gli incrementi tanto attesi.

Per rispondere a quale sarà l’aumento dell’assegno previdenziale INPS, occorre dare un’occhiata alle nuove aliquote IRPEF, dove il secondo e il primo scaglione sono stati accorparti in un’unica aliquota, che corrisponde al 23% (contro il 25% attuato durante l’anno di imposta del 2023).

Pensioni aumenti 2024: l’incremento ad aprile

Le pensioni avranno degli aumenti ad aprile del 2024. Il motivo per la quale tale incremento non si sia verificato in questo periodo, è da ricondurre al tempo necessario per effettuare il conteggio tenendo conto dei cambiamenti Irpef promessi dal Governo Meloni (post campagna elettorale).

Lo scorso 9 gennaio, i sindacati Spi Cgil, Fnp Cisl e Uil, hanno incontrato la Direzione centrale pensioni a capo dell’ente previdenziale sociale italiano, acquisendo delle informazioni molto importanti riguardo alle mensilità in cui si potranno vedere i primi aumenti in merito alla rivalutazione dell’assegno pensionistico.

E il motivo per la quale gli incrementi non si notano nel cedolino, è proprio perché l’INPS non ha ancora adeguato i nuovi importi alle aliquote Irpef. In fase di colloquio il mese annunciato è quello di aprile, i cui pensionati potranno godere di un importo maggiore sul loro assegno previdenziale.

Differenza aliquote Irpef per il calcolo pensionistico

Nella tabella che segue, per poter indicare come cambieranno le pensioni e quali aumenti avranno nel 2024, occorre distinguere le aliquote del 2023 e quelle del 2024:

SCAGLIONE ALIQUOTA 2023 ALIQUOTA 2024 Primi 15 mila euro 23% 23% Tra 15.001 e 28 mila euro 25% 23% Tra 28.001 e 50 mila euro 35% 35% Sopra i 50.001 euro 43% 43%

Come si può notare, i risparmio è evidente per i redditi che vanno da 15 fino a 28 mila euro, dove vi è un incremento del 2%, che sul totale risulterebbe una cifra discretamente interessante. Infine, sempre nel mese di aprile del 2024, verranno conteggiati gli arretrati, per cui ipotizziamo un incremento netto e complessivo, di circa 80 euro.

