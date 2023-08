Pensioni di settembre 2023: il calendario dei pagamenti/ Ritiri entro il 7 settembre

Quando verranno pagate le pensioni di settembre 2023? In molti se lo stanno domandando. Il calendario, come riportato da Il Mattino, è stato stilato con il consueto ordine alfabetico per quel che concerne il ritiro in contanti alle poste. Le persone che hanno predisposto l’addebito diretto sul conto bancario invece non dovranno fare nulla, se non attendere la data predisposta che dovrebbe essere quella del 3 settembre.

Per il ritiro in contanti dei trattamenti pensionistici, degli assegni, delle pensioni e delle indennità di accompagnamento erogate agli invalidi civili, tutto avverrà entro la prima settimana del mese. Venerdì 1° settembre toccherà a coloro che hanno i cognomi dalla A alla B; sabato 2 settembre (solo di mattina) a quelli con i cognomi dalla C alla D; lunedì 4 settembre a quelli con i cognomi dalla E alla K; martedì 5 settembre a quelli con i cognomi dalla L alla O; mercoledì 6 settembre a quelli con i cognomi dalla P alla R; giovedì 7 settembre a quelli con i cognomi da S a Z.

Pensioni di settembre 2023: il calendario dei pagamenti e gli importi

In attesa delle pensioni di settembre 2023, è importante sottolineare che il cedolino dei precedenti due mesi è stato già piuttosto ricco in virtù degli aumenti, degli arretrati e soprattutto della quattordicesima mensilità. Per qualcuno però ci saranno delle somme aggiuntive anche nel prossimo mese a titolo di conguaglio, se dovuto.

Per coloro che volessero verificare lo stato del pagamento e i dettagli in merito a quest’ultimo, nonché l’eventuale presenza di ulteriori benefici spettanti o richiedibili a domanda, è possibile farlo tramite il proprio cassetto fiscale nell’area dedicata INPS. In caso di problemi, il servizio clienti è disponibile 24 ore al giorno, compresi i giorni festivi. È possibile contattarlo al numero 803 164 da rete fissa (chiamata gratuita) o al numero 06 164 164 da cellulare (chiamata a pagamento).

