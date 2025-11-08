Sulla pensione di dicembre 2025 è previsto un bonus Natale che però non è per tutti.
Sulle prossime pensioni dicembre 2025 l’INPS riconoscerà un importo maggiorato che definiamo “bonus Natale”, equivalente a 154,94€. L’incremento risale alla Legge finanziaria di 24 anni fa (introdotta nel 2001) e ammessa anche quest’anno.
Si tratta di un aiuto a favore di chi percepisce un trattamento minimo e può al tempo stesso contenere l’inflazione e aumentare il potere d’acquisto riducendo i costi aumentati delle utenze energetiche e dei generi alimentari.
Pensioni dicembre 2025 più “ricca” con il bonus Natale
Il bonus Natale arriverà nel cedolino delle pensioni dicembre 2025, ottenendo 154,94€ in più ed essendo totalmente esente da imposte. L’importo arriverà insieme alla 13esima mensilità, che però resta vincolata all’applicazione dell’Irpef.
Il Governo ha lavorato sulla prossima Manovra di Bilancio, tentando di detassare la tredicesima così da poter aumentare il netto nel cedolino (non è ancora certo ma l’esecutivo è al lavoro).
Al di là dell’incentivo del periodo natalizio, i pensionati potranno contare sulla conclusione del conguaglio fiscale, sulla sospensione delle trattenute fiscali (come le addizionali) e sull’arrivo della 13esima mensilità, così da percepire di più.
A chi spetta il bonus?
Secondo i primi dati stimati da Il Messaggero, il contributo maggiorato potrebbe arrivare nelle tasche di 400.000 pensionati. Dunque un riconoscimento che non è per tutti, ma soltanto per chi ha aderito alla AGO ed è titolare di fondi gestiti dall’INPS (eccetto per i trattamenti assistenziali).
Attenzione poi alla soglia reddituale da non superare, che ammonta a 7.936,87€ annui. Qualora la cifra fosse compresa tra quest’ultima e il trattamento minimo (oggi fissato a 7.781,93€), sarà l’INPS stessa a prevedere la differenza.
Ci sono poi altre due soglie economiche a cui porre attenzione: l’imponibile vincolato alla tassazione IRPEF, pari a 23.345,79€ per chi è coniugato e 11.672,9€ per chi è single.
Laddove sussistano tutte le condizioni necessarie, sarà l’ufficio competente a riconoscere il bonus sulla pensione di dicembre 2025 in modo del tutto automatico.
I beneficiari potranno leggere la voce “Importo Aggiuntivo (secondo Legge numero 23 del dicembre dell’anno 2000 e protocollo 388) – Credito Anno 2024”.