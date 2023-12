Pensioni gennaio 2024/ Aumenti post conguaglio: quanto aspettarsi? (21 dicembre 2023)

Per le pensioni di gennaio del 2024 sono previsti degli aumenti, ma soltanto per una specifica categoria di soggetti. Il Governo ha dovuto apportare delle modifiche sostanziali affinché non si usurassero parte dei fondi economici residui.

Gli aumenti coinvolgeranno i pensionati a cui sono stati intaccati i loro assegni previdenziali, in virtù del conguaglio annuale che è stato conteggiato per poter adeguare gli importi da assegnare al costo della vita, che come ben sappiamo, è sempre più elevato.

Pensioni gennaio 2024: quali novità sono state confermate?

Sulle pensioni di gennaio 2024 al momento ci sono poche certezze. Le uniche novità che abbiamo, fanno riferimento all’ultimo disegno di legge alla Manovra di Bilancio di quest’anno, che negli ultimi periodi sembrerebbe variare costantemente.

Nell’attesa che venga confermata la riforma per il nuovo anno, dopo il ritorno alla pace contributiva, tra le ulteriori conferme che ci aspettiamo, vi è quella sul rialzo dell’importo pensionistico sui cedolini del 2024.

L’aumento è quasi certo, dato che il conguaglio annuale compara le cifre percepite in paragone al costo della vita, ed oggettivamente è aumentato per tutti. Al momento non sappiamo di quanto sarà il rialzo, e allo stesso tempo immaginiamo che l’obiettivo di Forza Italia di portare le pensioni minime a mille euro sia pressoché complesso, se non “impossible”.

Come consultare il cedolino INPS

Per coloro che volessero accertarsi degli importi del proprio cedolino INPS, è possibile ricorrere al portale online, usufruibile non solo da desktop ma anche da smartphone e tablet (oppure tramite l’app dell’ente previdenziale), in modo completamente autonomo.

Per poter accedere alla piattaforma INPS occorre autenticarsi digitalmente, tramite uno dei metodi che ormai sono risaputi: SPID, CIE o CNS. Una volta effettuato l’accesso, occorre andare su “Tutti i Servizi” ed infine su “Cedolino Pensione”.

Nella pagina che si aprirà, si potrà accedere a tutte le funzioni legate agli assegni previdenziali, con i dati aggiornati al 2023, dunque per il 2024 ribadiamo il conteggio che prevede gli aumenti (da una rivalutazione del 37% fino al 100%.











