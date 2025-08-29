Le pensioni in Germania non vanno meglio che in Italia. Il Governo di Merz però vorrebbe integrare la "paghetta" per i bimbi tedeschi.

Anche il sistema delle pensioni in Germania è in piena crisi. Il Governo tedesco ha intenzione di rimodulare l’intera previdenza con un contributo minimo (da 10€ mensili) da destinare ai cittadini più piccolini (i bambini).

Un’idea nata non solo per rivoluzionare un sistema oramai “vecchio e obsoleto”, nato con Otto von Bismarck, ma soprattutto per valorizzare l’importanza della pensione e implementare una cultura finanziaria fin da ragazzi.

Come potrebbero cambiare le pensioni in Germania

Per risolvere le criticità delle pensioni in Germania il Governo guidato dal cancellerie Merz sta valutando di dare 10€ al mese ai bambini di età uguale ai 6 anni e vincolare il denaro – fino alla loro maggiore età – nel mercato azionario.

Un’idea replicabile (potenzialmente) anche in Italia, dove i nostri giovani sono i più penalizzati e potrebbero ricevere dei cedolini futuri “misteri”. L’iniziativa tedesca ha già un nome: Frühstart Rente, che si traduce in “pensione anticipata“.

Carsten Linnemann, nonché il segretario generale della Cdu, invita i giovani tedeschi a pensare di accantonare piccole somme di denaro ma costantemente investendole in azioni, così da poter creare un gruzzoletto che possa servire ad integrare il loro patrimonio.

La proposta – ancora non basata su alcun testo di Bilancio – è contrastata da due filosofie differenti: il cancelliere e Linnemann che credono che oltre ad agevolare le pensioni si possa radicare una cultura d’investimento ancor più fortificata, e i sindacati metalmeccanici tedeschi che la reputano una soluzione “pericolosa”

Un’idea più intensa della sola “paghetta pensionistica”

I tedeschi culturalmente sono orientati agli investimenti, tanto che in media il 37% del loro patrimonio è investito in conti correnti a basso rendimento, mentre solo il 17% è capitalizzato in ETF e azioni. La “paghetta previdenziale” vuol essere un invito ad iniziare ad accantonare ricchezza, proprio come fa il 62% dei cittadini americani.

Il membro del consiglio appartenente agli esperti d’economica, ma anche docente a Berkeley, Ulrike Malmendier, ha spiegato a Der Spiegel che un paniere diversificato con durata trentennale potrebbe fare la differenza, e questo aiuterebbe indirettamente i futuri pensionati a godere di una ricchezza cospicua.

Indubbiamente la paghetta da 10€ garantita dai 6 ai 10 anni ai bimbi tedeschi è uno strumento iniziale che può aiutare ad instaurare un approccio finanziario migliore, ma non potrà essere l’unica soluzione per colmare le criticità odierne.