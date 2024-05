Pensioni in un’App come per la banca, portale per disabilità e attenzione ai giovani/ La nuova Inps di Fava

Gabriele Fava, neo presidente dell’Inps, sta delineando le proposte per rendere il sistema più funzionale per i cittadini. “Fruibilità, velocità e affidabilità”, queste le parole chiave. Le idee sul piatto, come riportato da Repubblica, sono diverse. Tra queste anche alcune digital, come quella dell’App per le pensioni, che potrà essere utilizzata non soltanto sui dispositivi elettronici come lo smartphone, ma anche nelle Smart Tv, in modo da essere di facile utilizzo per i più anziani. Lo strumento sarà in base alle anticipazione simile a quello fornito dalle banche. “Vorrei semplificare le procedure e il sito, che deve essere intuitivo. Gli algoritmi dell’IA ci aiuteranno a rendere i dati più certi”.

Un nuovo portale sarà a disposizione anche per la disabilità. L’Inps in tal senso si è già messo in contatto con la ministra Alessandra Locatelli per la gestione dei fondi a disposizione. “Dobbiamo garantire i diritti di tutti, soprattutto i più vulnerabili come giovani, donne, disabili e nuovi italiani”, ha sottolineato Gabriele Fava. A proposito delle donne, c’è Opzione donna che dovrebbe essere prorogata, ma di questo si discuterà nelle prossime settimane.

Gabriele Fava e la nuova Inps puntano sui giovani

Nei progetti di Gabriele Fava e della nuova Inps c’è grande attenzione anche nei confronti delle nuove generazioni. È per questo motivo che ci saranno degli incontri in scuole superiori e università per illustrare l’importanza del futuro previdenziale e i meccanismi del settore. “Neanche io quando ho iniziato a lavorare pensavo alla pensione. Ma ho due figli e mi preoccupo del loro futuro e di quello di tutti i giovani”, ha affermato il neo presidente.

Le sfide del futuro sono dunque numerose: dalle pensioni del futuro da rendere il meno possibile “povere” alle diverse modalità di lavoro da gestire, il lavoro da fare non manca.

